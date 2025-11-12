Ambrosini: "Rabiot è insostituibile nel Milan. Derby l'ideale per Leao e Pulisic"

Massimo Ambrosini è uno che il ruolo di mezzala nel Milan lo ha fatto e anche molto bene. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato così il ritorno di Adrien Rabiot dal primo minuto nel derby contro l'Inter: "Per certi versi è insostituibile in questa squadra. Lo spessore internazionale, l'esperienza, la capacità di leggere i momenti della partita e ovviamente la gamba... Copre il campo come pochi centrocampisti in Italia".

Ambrosini ha poi delineato la partita che si aspetta: "Per quello che si è visto nei primi mesi di campionato, l'Inter non rinuncerà all'aggressività richiesta da Chivu: non l'ha mai fatto finora, nemmeno a Napoli. Il Milan di Allegri, però, ama avere davanti spazi in cui ripartire. Credo che sia una partita ideale per Leao e Pulisic, sebbene un punto di domanda sulla compatibilità come coppia ci sia".

C'è chi sostiene che il Milan abbia iniziato a prendere più gol da quando è tornato Leao, ma Ambrosini non è molto d'accordo: "Per come gioca Allegri, puoi isolare un attaccante senza risentirne troppo. Io ho più dubbi sulla fase offensiva, il portoghese non è una prima punta e non so quanto possa trovarsi a suo agio in certe partite. Lo è forse meno pure di Nkunku, dal quale mi aspettavo di più, anche se ha le sue attenuanti".