Amelia, il tutor speciale di Paleari: "Baroni lo confermi. Con lui il Torino blinda la porta"

Marco Amelia non ha bisogno di presentazioni, ma c'è un qualcosa che lo lega ad Alberto Paleari. Il 33enne del Torino infatti ha vinto da quarto portiere lo Scudetto con il Milan in cui giocava proprio l'attuale tecnico del Sondrio. Intervistato da Tuttosport, l'ex estremo difensore ne ha parlato così: "Ho sempre pensato potesse fare una buona carriera, non sono affatto sorpreso di vederlo ora protagonista in Serie A. Il Torino ha trovato il giocatore giusto con il quale blinda la porta".

Che cosa le piace maggiormente del suo modo di interpretare il ruolo?

"La struttura fisica importante abbinata a una grande reattività. Però la cosa che mi impressionò a 18 anni era la grande tranquillità che aveva tra i pali e fuori dal campo, era il classico ragazzo con la testa sulle spalle e questa attitudine ero sicuro che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera".

Baroni dovrebbe confermarlo titolare anche se ora Israel tornerà a disposizione?

"Per me sì. Alberto sta dando serenità al reparto difensivo e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per tenersi stretto il posto tra i pali. Si è fatto trovare pronto, quando il Torino ha avuto bisogno di lui, e ora merita di proseguire come titolare".