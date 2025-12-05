Amelia: "Troppe critiche in passato per Zaniolo. Sta illuminando l'Udinese"

Marco Amelia, ex portiere e campione del mondo nel 2006 con l'Italia, ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero Veneto, parlando così del campionato dell'Udinese: "I bianconeri li colloco esattamente dove sta in classifica, alle spalle delle big, nel posto che sta rispecchiando la qualità della rosa. Il valore è medio alto visto che è immediatamente alle spalle di belle realtà. L’Atalanta è attardata, ma l’Udinese l’ha battuta ed è li con la Lazio".

Amelia prosegue: "Arrivano da una bella vittoria a Parma e la testa sarà quella del campionato. Lunedì verrà fuori una partita intensa dove il Genoa deve puntare a continuare a fare punti e l’Udinese deve cercare di non buttare via ciò che è stato fatto finora. Sono due squadre che giocano in modo simile, mi aspetto che la tattica la faccia da padrona".

Chi sta fornendo prestazioni di assoluto livello è Zaniolo: "Sta illuminando l’Udinese, ha avuto fin troppe critiche in passato, il che vuol dire che spesso non è stato accompagnato a dovere nel suo percorso. Non dimentichiamoci gli infortuni che ha avuto questo ragazzo, con due crociati rotti quando non aveva neanche 22 anni. Sono contento che a Udine abbia trovato la dimensione adatta per riportarsi ai livelli che gli competono".