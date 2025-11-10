Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Marco Amelia esonerato dalla Nuova Sondrio... dopo la vittoria sul Milan Futuro

© foto di Francesco Inzitari/I love Giana
Claudia Marrone
Oggi alle 15:34Serie D
Claudia Marrone

Si è giocata l'11ª giornata del campionato di Serie D, e per la Nuova Sondrio, formazione del Girone B, è arrivata la prima vittoria stagionale, maturata ai danni di un ambizioso Milan Futuro guidato da Massimo Oddo: la classifica rimane ovviamente preoccupante, i punti comunque sono quattro, ma quello che poteva essere un nuovo inizio, si è trasformato in una fine. Che porterà ovviamente a un nuovo inizio, ma non con mister Marco Amelia, che è stato esonerato dal club.
A renderlo noto, lo stessa società, mediante il comunicato che di seguito riportiamo:

"La Nuova Sondrio Calcio comunica che il signor Marco Amelia non è più l’allenatore della prima squadra.
Al tecnico vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e per i traguardi raggiunti.
La Nuova Sondrio augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale.
Il nome del nuovo allenatore sarà reso noto quanto prima".

Da ricordare che i due allenatori hanno vinto la Coppa del Mondo a Berlino 2006, e hanno condiviso al Milan il biennio dal 2009 al 2011.

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?