Amorim sbotta: squadra non competitiva ogni tre giorni! E c'è un fatto a sostenerlo

Nel post Milan-Ferencvaros, tra le tante cose, Ruben Amorim ha fatto una dichiarazione abbastanza diretta sull'attuale valore e sull'attuale competitività del Milan: "Naturalmente lotteremo in questa competizione fino alla fine, ma la verità è che sembra che non riusciamo a mantenere lo stesso livello a distanza di tre giorni, ed è su questo che dobbiamo lavorare. Non siamo ancora pronti per essere competitivi ogni singolo giorno, e questo è un problema enorme per la nostra squadra. Dico che stiamo dimostrando di non essere pronti, che abbiamo ancora molto lavoro da fare e che ci serve tempo per allenarci, per cambiare la nostra mentalità. Questa è la mia sensazione, ma non sono io a sostenerlo: sono i fatti che lo dimostrano".

LA STATISTICA

Appunto, i fatti. C'è una statistica particolare che sostiene - purtroppo per il Milan - quanto dichiarato giovedì da Amorim: i rossoneri, fino ad ora, hanno vinto solo una delle partite infrasettimanali tra Serie A e Europa League disputate; l'unico successo, infatti, è a Salisburgo per 0-4. Poi, sono arrivate solo figuracce: lo 0-2 casalingo contro il Benfica all'esordio europeo, il 3-0 di Bournemouth mai in discussione, il 2-4 a San Siro in rimonta contro il Bologna e, il più recente, il pessimo 0-2 contro gli ungheresi del Ferencvaros. Che il Milan non abbia la rosa - negli infrasettimanali citati si è registrata sempre la dose più massiccia di turnover - per competere ogni tre giorni è abbastanza evidente, ma c'è un aspetto che viene prima, quello dello spirito, che non dovrebbe mai mancare.