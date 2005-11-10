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Casertana, Stellone e il mercato: “Qualche intervento mirato a gennaio”

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 23:33Serie C
06.11.2026 23:33Serie C
Fonti preferite
Casertana senza successi da tre turni: alla vigilia del Casarano Stellone difende De Lucia, esclude esperimenti e vuole ritoccare la rosa a gennaio
FotoTUTTOmercatoWEB

Tre partite senza vittorie e una classifica che si è fatta meno comoda: la Casertana prepara la sfida al Casarano, valida per la 13ª giornata di Serie C, con il tecnico Roberto Stellone deciso a respingere ogni allarmismo. Nel frangente i falchetti hanno raccolto due pareggi e il ko sul campo del Giugliano, ma in conferenza stampa l’allenatore ha rivendicato fiducia nel gruppo e nelle prospettive stagionali.

Classifica e prestazioni

Il primo messaggio è netto: “La classifica, sinceramente, non la guardo. Con la squadra che abbiamo e per come stiamo lavorando, il pensiero di doverci guardare alle spalle non mi sfiora minimamente. Non è presunzione, ma conoscenza del campionato e dei giocatori a disposizione”. Stellone rilegge le ultime uscite una per una: contro il Monopoli “una grande gara”, contro il Sorrento una buona reazione allo svantaggio, a Picerno una partita interpretata nel modo giusto. L’unica vera battuta d’arresto è quella di Giugliano: “Non parlerei di presunzione, ma di un calo di concentrazione”. E ancora: “Sull’impegno, invece, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”.

Il Casarano di Zauri

Contro il Casarano, che ha cambiato allenatore e sistema di gioco con Luciano Zauri in panchina, Stellone si aspetta una gara simile a quella con il Giugliano: “È una squadra che aspetta, concede il possesso e difende con un blocco basso. Dovremo essere intelligenti nel non concedere ripartenze e nel mantenere equilibrio mentre attacchiamo”.

Gerarchie e ricerca della quadratura

Sul tema rotazioni il tecnico chiarisce che qualche punto fermo c’è: “Sugli esterni Vezzoni e Oukhadda rappresentano oggi le prime scelte, mentre davanti Manconi e Castelli sono due attaccanti sui quali faccio grande affidamento. Per il resto non sto facendo esperimenti”. L’obiettivo è un altro: “Più che trovare undici titolari fissi, sto cercando di individuare il giocatore che sappia fare da raccordo tra centrocampo e attacco”.

De Lucia, numeri e mercato

Capitolo De Lucia, finito nel mirino dopo il gol subito a Giugliano. Stellone lo difende: “Victor è un portiere forte, che conosco dai tempi di Frosinone, e non lo cambierei con nessun altro della Serie C. È un ragazzo serio, attaccato alla maglia e molto coinvolto nel progetto. Ho piena fiducia in lui”. A chi chiama in causa i cambi in difesa risponde con i dati: “Da quando sono arrivato siamo tra le squadre che concedono meno occasioni e meno tiri in porta agli avversari”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: “La Casertana, alla lunga, sarà davanti. Ci mancano ancora alcuni passaggi per diventare la squadra che vogliamo essere, ma sono molto fiducioso. Con il lavoro e con qualche intervento mirato a gennaio nei ruoli in cui siamo numericamente più scoperti, possiamo crescere ancora tanto”.

Le condizioni

In infermeria, l’unico da valutare è Belli, che ha accusato un piccolo affaticamento muscolare: “Decideremo con lo staff medico se sarà opportuno aggregarlo al gruppo o concedergli un turno di riposo. Per il resto stanno tutti bene”.

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