Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Trento, Tabbiani: “Il Briamasco sta diventando un fortino". E sull'AlbinoLeffe

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 23:19Serie C
06.11.2026 23:19Serie C
Fonti preferite
Il tecnico gialloblù presenta la sfida con l'AlbinoLeffe: “Dobbiamo limitarne le ripartenze”
FotoTUTTOmercatoWEB

Ancora imbattuto in campionato e con la voglia di proseguire il proprio percorso di crescita. Il Trento si prepara ad affrontare l'AlbinoLeffe nella 13ª giornata del Girone A di Serie C, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e alle prestazioni delle ultime settimane. Dopo il pareggio senza reti sul campo dell'Ospitaletto, la formazione di Luca Tabbiani torna al Briamasco, dove il rendimento e il rapporto con il pubblico stanno diventando elementi importanti. Il tecnico, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida soffermandosi sulle insidie dell'avversario e sulla necessità di mantenere alta la concentrazione:

"Mi aspetto una partita difficile. L'AlbinoLeffe è una squadra molto organizzata e particolarmente attenta nella fase di non possesso. A volte aspetta più bassa, altre volte viene a prenderti più in alto, ma la sua caratteristica principale è la capacità di ripartire velocemente".

Proprio le transizioni offensive degli avversari rappresenteranno uno degli aspetti sui quali il Trento dovrà prestare maggiore attenzione. "Abbiamo mostrato ai ragazzi le loro transizioni e credo che una delle chiavi della partita sarà proprio limitare le loro ripartenze. Noi attacchiamo con molti uomini e quindi dovremo essere particolarmente attenti nelle transizioni difensive, sia nel ripiegamento degli attaccanti sia nell'organizzazione delle coperture preventive da parte dei difensori".

Un lavoro già svolto in occasione della trasferta contro l'Ospitaletto, squadra che presenta alcune caratteristiche simili a quelle dei prossimi avversari. "In quella partita i ragazzi hanno lavorato molto bene sia nella riaggressione sia nelle coperture preventive. Di fatto non abbiamo consentito agli avversari di sfruttare una delle loro armi migliori. Dovremo essere altrettanto bravi contro l'AlbinoLeffe".

Uno dei punti di forza del Trento è rappresentato dal rendimento casalingo. Tabbiani ha riconosciuto il peso del pubblico e dell'ambiente del Briamasco, sottolineando come la squadra riesca a esprimere una maggiore esuberanza davanti ai propri tifosi.

"La curva è sempre più piena, c'è entusiasmo e questo aiuta la squadra", ha spiegato il tecnico, che ha poi aggiunto: "I ragazzi stessi dicono che affrontarci per novanta minuti al Briamasco è complicato. Sono frasi che fanno piacere perché significano che entriamo in campo con la convinzione di voler dimostrare il nostro valore e rendere felici le persone che vengono a sostenerci".

Da qui la convinzione che lo stadio stia diventando un elemento sempre più importante: "È una sensazione positiva e mi piace pensare che il nostro stadio stia diventando un fortino".

L'allenatore, tuttavia, non vuole trascurare il rendimento esterno, dove secondo la sua analisi esistono ancora margini di miglioramento: "Le prestazioni fuori casa non sono negative, ma c'è ancora margine per fare un ulteriore salto di qualità. E il fatto di avere ancora aspetti da migliorare è una buona notizia, perché significa che possiamo crescere ulteriormente".

Nonostante l'attenzione sia inevitabilmente rivolta anche ai risultati delle dirette concorrenti, Tabbiani preferisce concentrarsi esclusivamente sul percorso del proprio gruppo. Troppo presto, infatti, per iniziare a fare calcoli sulla classifica e sulle prospettive del campionato.

"Fino a febbraio o marzo bisogna soprattutto pensare a fare punti per conto proprio. In base al bottino che riuscirai a costruire, poi capirai quali squadre resteranno in corsa per determinati obiettivi. Oggi conta molto di più quello che facciamo noi".

Sul fronte della formazione, il tecnico ha spiegato che la situazione più delicata riguarda il ruolo di terzino, con Fiamozzi e Muca da valutare per quanto concerne il minutaggio. Tra le alternative c'è anche Aucelli, che potrebbe essere impiegato in quella posizione oppure a centrocampo.

Buone notizie arrivano invece dal recupero di alcuni elementi: "Abbiamo recuperato due giocatori e la prossima settimana ne recupereremo altri due".

Articoli correlati

Immagine news 1
Trento, Tabbiani: “Siamo in un bel momento: mantenerlo non sarà facile. Ospitaletto insidioso”
Immagine news 2
Trento, Tabbiani: "La Serie B un sogno, Fabregas è un allenatore che seguo"
Immagine news 3
Trento, Tabbiani: "Juventus Nex Gen ha talento. Noi possiamo disputare un bel campionato"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
23:19 Serie C
Trento, Tabbiani: “Il Briamasco sta diventando un fortino". E sull'AlbinoLeffe
Immagine news 2
22:59 Serie C
Salernitana, Di Bari scuote i granata: “Serve ritrovare e riaccendere la scintilla”
Immagine news 3
22:32 Serie C
Serie C, 13ª giornata: Lumezzane e Union Brescia portano a casa i tre punti
Immagine news 4
22:20 Serie C
Spezia, Turati avverte: “L’Ostiamare è ferito, servirà massima attenzione”
Immagine news 5
22:07 Serie C
Ravenna, Mandorlini: “Non pensiamo a Ronaldinho. Testa solo al Vado"
Immagine news 6
21:18 Serie C
Serie C, 13ª giornata: i risultati parziali degli anticipi. Brescia-Arzignano sull'1-1
Immagine news 7
21:04 Serie C
Ronaldinho, prove generali per il Ravenna: in campo a Zurigo con tante vecchie glorie
Immagine news 8
20:04 Serie CUfficiale
UfficialeAlbinoLeffe, rinnovo fino al giugno 2028 con opzione per Mihai Vasilica Gusu
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'incredibile controsenso post derby di Milan e Inter. Amorim e la doppia faccia insospettabile: bene in Serie A, disastro in Europa. La terza risposta della Juve su Spalletti: Rennes, Napoli e AZ, la squadra è con lui. Anche grazie a Carnevali
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 11ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 16 anni dopo, Udinese da sola all'ultimo posto. Ma quella era una squadra da Champions
Immagine top news n.2 Mancini non convoca Calò, l'agente tuona: "Mi auguro non sia morta la meritocrazia"
Immagine top news n.3 Non solo Calò, un altro grande assente nell'Italia di Mancini è tra gli eroi dell'Europeo
Immagine top news n.4 Juventus, segnali positivi da Celik e McKennie: oggi entrambi parzialmente in gruppo
Immagine top news n.5 Napoli, report medico: lesione all'adduttore della coscia sinistra per Di Lorenzo
Immagine top news n.6 Hojlund non è soddisfatto e l'ha detto chiaramente. Per l'estate c'è già una clausola
Immagine top news n.7 Italia, fuori Calò: è giusto. Lontani-Cassano, i conti tornano. Mancini, ma chi segna?
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.2 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.4 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A Udinese, Zanetti: "Difficoltà fisica e psicologica. Toccato il fondo, bisogna cambiare mentalità"
Immagine box news Serie A Venezia, Nicola: “Oggi ho visto la convinzione di essere solidi e coraggiosi”
Immagine box news Serie A Udinese, Zanetti: "Ho visto paura in alcuni momenti, bagno d'umiltà per alzare l'intensità"
Immagine box news Serie A Venezia, Sohm: "Sono tre punti molto importanti per noi, questa è la strada giusta"
Immagine box news Serie A Udinese, Zanetti si irrita con lo studio di Sky Sport dopo il Venezia: "Vi ho sentiti sorridere..."
Immagine box news Serie A Papa Leone XIV in Argentina sull'aereo "De Rossi". E l'omaggio del San Lorenzo è unico
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, D'Angelo: "Ad Ascoli reazione da squadra matura"
Immagine box news Serie B Ascoli, Tomei: "Crescita impressionante, pubblico meraviglioso"
Immagine box news Serie B Ascoli-Palermo 1-1, le pagelle: Guiebre spina nel fianco, Ranocchia aggiusta tutto
Immagine box news Serie B Serie B, 11ª giornata: Ascoli-Palermo 1-1. Ranocchia risponde al grande ex Brunori
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 11ª giornata: Ascoli-Palermo 1-0 al 45'. Bianconeri avanti col gol dell'ex
Serie C
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: “Il Briamasco sta diventando un fortino". E sull'AlbinoLeffe
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari scuote i granata: “Serve ritrovare e riaccendere la scintilla”
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: Lumezzane e Union Brescia portano a casa i tre punti
Immagine box news Serie C Spezia, Turati avverte: “L’Ostiamare è ferito, servirà massima attenzione”
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini: “Non pensiamo a Ronaldinho. Testa solo al Vado"
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: i risultati parziali degli anticipi. Brescia-Arzignano sull'1-1
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio