Trento, Tabbiani: “Il Briamasco sta diventando un fortino". E sull'AlbinoLeffe

Ancora imbattuto in campionato e con la voglia di proseguire il proprio percorso di crescita. Il Trento si prepara ad affrontare l'AlbinoLeffe nella 13ª giornata del Girone A di Serie C, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e alle prestazioni delle ultime settimane. Dopo il pareggio senza reti sul campo dell'Ospitaletto, la formazione di Luca Tabbiani torna al Briamasco, dove il rendimento e il rapporto con il pubblico stanno diventando elementi importanti. Il tecnico, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida soffermandosi sulle insidie dell'avversario e sulla necessità di mantenere alta la concentrazione:

"Mi aspetto una partita difficile. L'AlbinoLeffe è una squadra molto organizzata e particolarmente attenta nella fase di non possesso. A volte aspetta più bassa, altre volte viene a prenderti più in alto, ma la sua caratteristica principale è la capacità di ripartire velocemente".

Proprio le transizioni offensive degli avversari rappresenteranno uno degli aspetti sui quali il Trento dovrà prestare maggiore attenzione. "Abbiamo mostrato ai ragazzi le loro transizioni e credo che una delle chiavi della partita sarà proprio limitare le loro ripartenze. Noi attacchiamo con molti uomini e quindi dovremo essere particolarmente attenti nelle transizioni difensive, sia nel ripiegamento degli attaccanti sia nell'organizzazione delle coperture preventive da parte dei difensori".

Un lavoro già svolto in occasione della trasferta contro l'Ospitaletto, squadra che presenta alcune caratteristiche simili a quelle dei prossimi avversari. "In quella partita i ragazzi hanno lavorato molto bene sia nella riaggressione sia nelle coperture preventive. Di fatto non abbiamo consentito agli avversari di sfruttare una delle loro armi migliori. Dovremo essere altrettanto bravi contro l'AlbinoLeffe".

Uno dei punti di forza del Trento è rappresentato dal rendimento casalingo. Tabbiani ha riconosciuto il peso del pubblico e dell'ambiente del Briamasco, sottolineando come la squadra riesca a esprimere una maggiore esuberanza davanti ai propri tifosi.

"La curva è sempre più piena, c'è entusiasmo e questo aiuta la squadra", ha spiegato il tecnico, che ha poi aggiunto: "I ragazzi stessi dicono che affrontarci per novanta minuti al Briamasco è complicato. Sono frasi che fanno piacere perché significano che entriamo in campo con la convinzione di voler dimostrare il nostro valore e rendere felici le persone che vengono a sostenerci".

Da qui la convinzione che lo stadio stia diventando un elemento sempre più importante: "È una sensazione positiva e mi piace pensare che il nostro stadio stia diventando un fortino".

L'allenatore, tuttavia, non vuole trascurare il rendimento esterno, dove secondo la sua analisi esistono ancora margini di miglioramento: "Le prestazioni fuori casa non sono negative, ma c'è ancora margine per fare un ulteriore salto di qualità. E il fatto di avere ancora aspetti da migliorare è una buona notizia, perché significa che possiamo crescere ulteriormente".

Nonostante l'attenzione sia inevitabilmente rivolta anche ai risultati delle dirette concorrenti, Tabbiani preferisce concentrarsi esclusivamente sul percorso del proprio gruppo. Troppo presto, infatti, per iniziare a fare calcoli sulla classifica e sulle prospettive del campionato.

"Fino a febbraio o marzo bisogna soprattutto pensare a fare punti per conto proprio. In base al bottino che riuscirai a costruire, poi capirai quali squadre resteranno in corsa per determinati obiettivi. Oggi conta molto di più quello che facciamo noi".

Sul fronte della formazione, il tecnico ha spiegato che la situazione più delicata riguarda il ruolo di terzino, con Fiamozzi e Muca da valutare per quanto concerne il minutaggio. Tra le alternative c'è anche Aucelli, che potrebbe essere impiegato in quella posizione oppure a centrocampo.

Buone notizie arrivano invece dal recupero di alcuni elementi: "Abbiamo recuperato due giocatori e la prossima settimana ne recupereremo altri due".