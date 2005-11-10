Serie B, Benevento-Avellino: Floro Flores e Nesta a caccia di punti pesanti nel derby

L'undicesima giornata di Serie B, l'ultima prima della sosta per le nazionali, regala un derby campano dal grande fascino: questa sera (ore 19:30) allo stadio "Ciro Vigorito" scenderanno in campo Benevento e Avellino. Un appuntamento speciale e molto sentito, al quale le due squadre arrivano in buona salute e in piena bagarre play-off, appaiate a quota 15 punti. I giallorossi hanno riassaporato l'amaro calice della sconfitta sul campo della Cremonese dopo una striscia di ben sei risultati utili consecutivi, conditi da quattordici punti. Un passo falso che mancava dalla terza giornata contro l'Ascoli per la formazione di Antonio Floro Flores, cresciuta ormai a dismisura in identità e consapevolezza. La fiducia resta alta tra le fila dei sanniti, che ora vanno a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico: il successo casalingo manca da quasi un mese e, dopo gli amari pareggi in rimonta subiti contro Catanzaro e Vicenza, c'è una voglia matta di ritornare a sorridere e continuare a stupire da matricola nei piani alti della classifica.

Dall'altra parte arriva un Avellino speculare per cammino e numeri, capace di raccogliere quattro vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte proprio come i giallorossi. I biancoverdi hanno rialzato la testa dopo un mini-trittico da due soli punti, grazie al prestigioso successo interno ai danni del Pisa. Tre punti pesanti contro una neoretrocessa che hanno galvanizzato l'ambiente nel momento migliore, proprio nella settimana che porta al derby in terra sannita. Un ulteriore segnale — che fa il paio con il pareggio contro la capolista Palermo e il blitz di Modena — di una squadra, quella di Alessandro Nesta, capace di poter dare fastidio a chiunque con la propria organizzazione. In trasferta arrivano ancora le note meno esaltanti per gli irpini, affamati di un colpo esterno che manca da oltre due mesi ma comunque protagonisti di un cammino ampiamente positivo dopo dieci giornate. Si preannuncia un derby sul filo del rasoio, l'ennesimo di una storia caratterizzata da un equilibrio perfetto anche nei precedenti: nove successi per parte, nove pareggi e trenta gol a testa.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Operazione riscatto nella partita più sentita della stagione in casa giallorossa. Antonio Floro Flores non si schioderà dal suo ormai collaudato assetto e dovrà fare a meno degli infortunati Talia, Sylla e Pierozzi. In difesa, davanti a Vannucchi, Beruatto si prepara a completare la linea a quattro insieme a Scognamillo, Dalle Mura e Sernicola. A centrocampo rientrerà Kouan dopo aver scontato il turno di squalifica al fianco di Maita e Siatounis. Salvemini torna al centro dell'attacco nel tridente che vedrà sugli esterni Okereke e Cherubini, in ballottaggio con Lamesta.

COME ARRIVA L'AVELLINO

Cercasi invece continuità in un appuntamento dal sapore speciale tra le fila biancoverdi. Alessandro Nesta non potrà contare su Fila e Simic e non sembra intenzionato a stravolgere il suo undici titolare dopo il colpo grosso con il Pisa. A protezione di Martinelli si vedrà ancora il consolidato terzetto difensivo guidato da Izzo, Venturi ed Enrici. Verso la conferma anche Palumbo, Di Maggio e Besaggio con Missori e Moruzzi a presidiare le corsie esterne. In attacco spazio ancora a Cheddira nel tandem con Russo.