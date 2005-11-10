Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Benevento-Avellino: Floro Flores e Nesta a caccia di punti pesanti nel derby

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 06:36Serie B
autore Andrea Scozzafava
07.11.2026 06:36Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

L'undicesima giornata di Serie B, l'ultima prima della sosta per le nazionali, regala un derby campano dal grande fascino: questa sera (ore 19:30) allo stadio "Ciro Vigorito" scenderanno in campo Benevento e Avellino. Un appuntamento speciale e molto sentito, al quale le due squadre arrivano in buona salute e in piena bagarre play-off, appaiate a quota 15 punti. I giallorossi hanno riassaporato l'amaro calice della sconfitta sul campo della Cremonese dopo una striscia di ben sei risultati utili consecutivi, conditi da quattordici punti. Un passo falso che mancava dalla terza giornata contro l'Ascoli per la formazione di Antonio Floro Flores, cresciuta ormai a dismisura in identità e consapevolezza. La fiducia resta alta tra le fila dei sanniti, che ora vanno a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico: il successo casalingo manca da quasi un mese e, dopo gli amari pareggi in rimonta subiti contro Catanzaro e Vicenza, c'è una voglia matta di ritornare a sorridere e continuare a stupire da matricola nei piani alti della classifica.

Dall'altra parte arriva un Avellino speculare per cammino e numeri, capace di raccogliere quattro vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte proprio come i giallorossi. I biancoverdi hanno rialzato la testa dopo un mini-trittico da due soli punti, grazie al prestigioso successo interno ai danni del Pisa. Tre punti pesanti contro una neoretrocessa che hanno galvanizzato l'ambiente nel momento migliore, proprio nella settimana che porta al derby in terra sannita. Un ulteriore segnale — che fa il paio con il pareggio contro la capolista Palermo e il blitz di Modena — di una squadra, quella di Alessandro Nesta, capace di poter dare fastidio a chiunque con la propria organizzazione. In trasferta arrivano ancora le note meno esaltanti per gli irpini, affamati di un colpo esterno che manca da oltre due mesi ma comunque protagonisti di un cammino ampiamente positivo dopo dieci giornate. Si preannuncia un derby sul filo del rasoio, l'ennesimo di una storia caratterizzata da un equilibrio perfetto anche nei precedenti: nove successi per parte, nove pareggi e trenta gol a testa.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Operazione riscatto nella partita più sentita della stagione in casa giallorossa. Antonio Floro Flores non si schioderà dal suo ormai collaudato assetto e dovrà fare a meno degli infortunati Talia, Sylla e Pierozzi. In difesa, davanti a Vannucchi, Beruatto si prepara a completare la linea a quattro insieme a Scognamillo, Dalle Mura e Sernicola. A centrocampo rientrerà Kouan dopo aver scontato il turno di squalifica al fianco di Maita e Siatounis. Salvemini torna al centro dell'attacco nel tridente che vedrà sugli esterni Okereke e Cherubini, in ballottaggio con Lamesta.

COME ARRIVA L'AVELLINO

Cercasi invece continuità in un appuntamento dal sapore speciale tra le fila biancoverdi. Alessandro Nesta non potrà contare su Fila e Simic e non sembra intenzionato a stravolgere il suo undici titolare dopo il colpo grosso con il Pisa. A protezione di Martinelli si vedrà ancora il consolidato terzetto difensivo guidato da Izzo, Venturi ed Enrici. Verso la conferma anche Palumbo, Di Maggio e Besaggio con Missori e Moruzzi a presidiare le corsie esterne. In attacco spazio ancora a Cheddira nel tandem con Russo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine news 2
Da Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B
Immagine news 3
Benevento, Floro Flores: "Il derby non è una gara normale. Sarebbe da stupidi pensarlo"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
06:36 Serie B
Serie B, Benevento-Avellino: Floro Flores e Nesta a caccia di punti pesanti nel derby
Immagine news 2
06:29 Serie B
Serie B, Mantova-Verona: gli scaligeri sperano nel colpaccio per agganciare i virgiliani
Immagine news 3
06:24 Serie B
Serie B, Pisa-Sudtirol: ritrovare il gusto dei 3 punti
Immagine news 4
06:18 Serie B
Serie B, Padova-Empoli: punti pesanti in gioco all’Euganeo
Immagine news 5
06:12 Serie B
Serie B, Juve Stabia-Arezzo: match tra due team che vogliono risalire la classifica
Immagine news 6
06:06 Serie B
Serie B, Cesena-Catanzaro: l'ex Mignani a caccia di punti, romagnoli per la continuità
Ieri
Immagine news 7
23:18 Serie B
Palermo, D'Angelo: "Ad Ascoli reazione da squadra matura"
Immagine news 8
23:14 Serie B
Ascoli, Tomei: "Crescita impressionante, pubblico meraviglioso"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, nella lista per l’attacco spuntano anche Brobbey e Ebnoutalib. Inter, nel futuro investimenti su giovani di prospettiva: tutti i nomi. La Roma pensa a Doumbia per un eventuale dopo Koné
Primo piano
Immagine top news n.0 Parole invecchiate male: le velleità europee di Inler e l'ultimo posto dell'Udinese
Immagine top news n.1 Caos fondo pensionistico, Ferrato: "Non è una battaglia politica. Fossi in loro non dormirei la notte"
Immagine top news n.2 Amorim sbotta: squadra non competitiva ogni tre giorni! E c'è un fatto a sostenerlo
Immagine top news n.3 Atalanta, Marco Carnesecchi è nei radar del Manchester United. Già per gennaio
Immagine top news n.4 Inter, la notte di Rotterdam non basta. Il Como è la prova del nove
Immagine top news n.5 Lazio, da Tavares al sostituto di Zaccagni: i dubbi di Gattuso alla vigilia di Napoli
Immagine top news n.6 11^ giornata di Serie A, le probabili formazioni delle partite tra sabato e domenica
Immagine top news n.7 Napoli, riecco lo spettro dell'ammutinamento: il ritiro spacca la rosa e Di Lorenzo va ko
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.2 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.4 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A Costacurta attacca: "il derby non basta, chi non lotta non può giocare nel Milan"
Immagine box news Serie A Njie convocato dalla Svezia: "Ho urlato dalla gioia. Fiorentina-Juve per me è un derby"
Immagine box news Serie A Parole invecchiate male: le velleità europee di Inler e l'ultimo posto dell'Udinese
Immagine box news Serie A Milan, Amorim furioso con la squadra dopo il Fenercvaros. Duro confronto con i giocatori
Immagine box news Serie A Caos fondo pensionistico, Ferrato: "Non è una battaglia politica. Fossi in loro non dormirei la notte"
Immagine box news Serie A La scorsa estate di mercato ha cambiato Inter e Como: l'esempio plastico è Chalobah
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Benevento-Avellino: Floro Flores e Nesta a caccia di punti pesanti nel derby
Immagine box news Serie B Serie B, Mantova-Verona: gli scaligeri sperano nel colpaccio per agganciare i virgiliani
Immagine box news Serie B Serie B, Pisa-Sudtirol: ritrovare il gusto dei 3 punti
Immagine box news Serie B Serie B, Padova-Empoli: punti pesanti in gioco all’Euganeo
Immagine box news Serie B Serie B, Juve Stabia-Arezzo: match tra due team che vogliono risalire la classifica
Immagine box news Serie B Serie B, Cesena-Catanzaro: l'ex Mignani a caccia di punti, romagnoli per la continuità
Serie C
Immagine box news Serie C Casarano, Zauri carica i suoi: “A Caserta senza paura e con personalità”
Immagine box news Serie C Crotone, Greco: “Dobbiamo imparare a percepire il pericolo prima che si concretizzi”
Immagine box news Serie C Casertana, Stellone e il mercato: “Qualche intervento mirato a gennaio”
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: “Il Briamasco sta diventando un fortino". E sull'AlbinoLeffe
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari scuote i granata: “Serve ritrovare e riaccendere la scintilla”
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: Lumezzane e Union Brescia portano a casa i tre punti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio