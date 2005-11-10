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Serie B, Juve Stabia-Arezzo: match tra due team che vogliono risalire la classifica

autore
William Scuotto
Oggi alle 06:12Serie B
autore William Scuotto
07.11.2026 06:12Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo il pareggio per 2-2 rimediato in trasferta contro l’Empoli, la Juve Stabia di De Giorgio torna al Romeo Menti. I campani nel prossimo turno del campionato di Serie B sono pronti a ospitare l’Arezzo di Bucchi. Anche i toscani arrivano a questa gara da un pareggio, ovvero quello casalingo per 0-0 contro l’Ascoli. Il match sarà arbitrato da Mazzoni, mentre al VAR ci sarà Rutella.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA -

Le ‘Vespe’, dunque, vogliono tornare al successo tra le proprie mura amiche, cosa che manca dalla vittoria ottenuta lo scorso 18 ottobre contro il Sudtirol. Nell’ultimo match casalingo, infatti, la Juve Stabia ha perso 0-1 contro il Verona. . Lo stesso mister De Giorgio, esattamente nella conferenza stampa della vigilia, ha ribadito l’importanza del match: “Sarà una gara complessa. L’Arezzo ha vinto tre gare in trasferta, ma questi sono tre punti fondamentali per allontanarci definitivamente dalla zona pericolosa”. Ecco la probabile formazione della Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Karic; Maistro, Di Nardo, Sibilli.

COME ARRIVA L’AREZZO -

L’Arezzo ha due punti in più in classifica rispetto alla Juve Stabia (ovvero 11, mentre i campani ne hanno 9). Anche se i toscani hanno totalizzato solo un punto nelle ultime tre gare. Anche se, come detto dallo stesso De Giorgio, prima del ko nel derby contro la Carrarese, gli amaranto hanno vinto ben tre gare in trasferta. Ma la priorità dell’Arezzo è tornare a fare punti. A ribadirlo in conferenza stampa è mister Bucchi: “Affrontiamo una squadra che ha fatto buoni risultati sul campo, ma abbiamo bisogno di totalizzare punti. Sarà un ambiente caldo, mi aspetto una squadra che lotti”. Ecco la probabile formazione dell’Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Illanes, Ferrari, Righetti; Eklu, Iaccarino, Ionita; Pattarello, Cerri, Tavernelli.

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