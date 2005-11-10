11^ giornata di Serie A, le probabili formazioni delle partite tra sabato e domenica
Dimitri Conti
L'11^ giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Venezia contro l'Udinese, il 2-1 con cui gli arancioneroverdi condannano i bianconeri all'ultimo posto nella classifica del campionato in solitaria. Ci sono altre nove partite in programma, di seguito le probabili formazioni dei match secondo TMW.
CAGLIARI-FROSINONE - Sabato 7 novembre, ore 15.00 (DAZN)
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Kofler, Deiola, Rodriguez; Zé Pedro, Adopo, Romano, Winks, Ciervo; Mendy, Maldini. Allenatore: Pisacane.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Alvini.
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TORINO-LECCE - Sabato 7 novembre, ore 15.00 (DAZN)
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore: Abate..
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Fatah, Esteban, N’Dri. Allenatore: Di Francesco.
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PARMA-BOLOGNA - Sabato 7 novembre, ore 18.00 (DAZN)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. Allenatore: Gilardino.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard.
Allenatore: Palladino-
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ROMA-SASSUOLO - Sabato 7 novembre, ore 20.45 (DAZN, SKY)
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van Der Brempt, Idzes, Walukiewicz, Doig; Sulemana, Matic, Thorstvedt; Dominguez, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
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NAPOLI-LAZIO - Domenica 8 novembre, ore 12.30 (DAZN)
NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Marin, Beukema; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All: Gattuso.
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GENOA-MILAN - Domenica 8 novembre, ore 15.00 (DAZN)
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, G. Ramos, Pulisic. Allenatore: Amorim.
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MONZA-ATALANTA - Domenica 8 novembre, ore 15.00 (DAZN)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Zeballos; Varela. Allenatore: Juric.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Sarri.
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INTER-COMO - Domenica 8 novembre, ore 18.00 (DAZN, SKY)
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
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FIORENTINA-JUVENTUS - Domenica 8 novembre, ore 20.45 (DAZN)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti.