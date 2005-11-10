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Juventus, nella lista per l’attacco spuntano anche Brobbey e Ebnoutalib. Inter, nel futuro investimenti su giovani di prospettiva: tutti i nomi. La Roma pensa a Doumbia per un eventuale dopo Koné

Niccolò Ceccarini
autore
Niccolò Ceccarini
ieri alle 23:30Editoriale
06.11.2026 23:30Editoriale
Fonti preferite
Gli ultimi obiettivi bianconeri per gennaio, le idee dell'Inter che cerca talenti da far crescere. In casa giallorossa si pensa anche al dopo Koné.
FotoTUTTOmercatoWEB

La Juventus è già proiettata nel futuro. Una necessità dettata dalle difficoltà di questo avvio di stagione. La ricapitalizzazione di 250 milioni di euro sarà fondamentale per il bilancio ma potrà dare una mano anche in chiave mercato. Il progetto bianconero è a lunga gittata e guarda anche oltre la sessione invernale. La ricerca di un attaccante di livello rimane prioritaria, visto il rendimento fin qui tutt’altro che esaltante di Kolo Muani e Woltemade. Le soluzioni preferite al momento rimangono quelle di Balogun del Monaco (per il quale è necessario un investimento molto consistente) e di Sesko del Manchester United. Il lavoro di Carnevali e Massara però non si ferma a questi due nomi. La Juventus non vuole lasciare niente di intentato e sta riflettendo anche su altre soluzioni. Nella lista bianconera è infatti entrato Brian Brobbey, attaccante olandese classe 2002 del Sunderland. In Italia i riflettori sono puntati in casa del Frosinone. Si perché oltre a Palmisani, la Juventus segue con grande interesse l’esplosione di Antonio Raimondo, di proprietà del Bologna, partito fortissimo in questa stagione: 8 gol segnati in 10 partite. Il bomber gialloblù però dovrà stare fermo un paio di mesi dopo l’infortunio alla caviglia Gli osservatori bianconeri hanno segnalato alla dirigenza un altro profilo giudicato molto interessante come Younes Ebnoutalib, classe 2003 di nazionalità tedesca, in forza all’Eintracht Francoforte, autore di 8 reti in 10 gare fra Bundesliga e Coppa di Germania.
E veniamo all’Inter. Con Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny in attacco la situazione è ampiamente sotto controllo. Nonostante questo, Marotta e Baccin hanno già fatto un punto della situazione anche per un rinforzo nel futuro. Per il prossimo anno ci sono varie strade. Nell’ottica di un ringiovanimento sono al vaglio diverse opzioni. La prima è Samuele Inacio del Borussia Dortmund.

Il club tedesco lo potrebbe far partire in estate solo davanti a cifre veramente alte. Un altro giocatore che piace è Mendy del Cagliari, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club rossoblù fino al 2032. Sempre tra i giovani che si stanno segnalando in serie A c’è Robinson, fantasista del Monza ma di proprietà Southampton. Per il momento solo idee ma magari nei prossimi mesi l’Inter potrebbe stringere il cerchio e definire un obiettivo ben chiaro.
E chiudiamo con la Roma. La priorità resta l’esterno. Endrick è il grande favorito. a ruota ci sono Kvernadze, Lewelling e Gittens, tutte ipotesi altrettanto concrete. In vista della prossima stagione però il club giallorosso guarda anche al centrocampo, visto che su Koné rimane alto il pressing di due grandi club come Chelsea e Arsenal. E così I riflettori si sono accesi su Issa Doumbia, che in estate lo Sporting Lisbona ha acquistato dal Venezia per una cifra di 20 milioni di euro più 6 di bonus. Il suo inserimento è stato molto positivo. Tra l’altra ha anche già segnato due reti in Champions League con Lens e la Shakhtar Donetsk. Adesso la sua valutazione è sicuramente cresciuta. Su di lui in Italia c’è anche la Juventus ma attenzione pure a Newcastle e Brentford. Lo Sporting lo ha blindato con un contratto fino al 2031 e clausola a 80 milioni. Un altro profilo monitorato è Gabriel Sara, brasiliano classe 1999 del Galatasaray. Ci pensa anche il Napoli ma vero pericolo arriva dalla Premier League dove Newcastle ed Everton sono pronti ad entrare in campo in maniera determinata.

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