Palermo, D'Angelo: "Ad Ascoli reazione da squadra matura"

Al "Del Duca" il Palermo pareggia 1-1 con l'Ascoli nell'undicesima giornata di Serie B e in sala stampa si presenta Maurizio D'Angelo, vice di Filippo Inzaghi. Il tecnico rosanero analizza la gara soffermandosi sulla reazione dei suoi nella ripresa, sui meriti dell'avversario e sullo stato d'animo con cui la squadra si avvicina alla sosta.

"Venire ad Ascoli e fare un secondo tempo come l'abbiamo fatto è stato merito dei ragazzi che hanno saputo reagire ed interpretare al meglio la gara", ha dichiarato D'Angelo, come segnala Piceno Time. "Tutte le partite che abbiamo visto ci avevano confermato che ci saremmo trovati un avversario di fronte che non fa giocare gli avversari. Faccio loro i complimenti per il gran gioco organizzato che riescono ad esprimere. Nel primo tempo, invece, abbiamo avuto dei problemi che poi abbiamo risolto".

"Alla sosta arriva un Palermo consapevole dei propri mezzi", ha aggiunto il vice allenatore.