Arijanet Muric, intenzionato a non rimanere a Sassuolo. Per poi essere riscattato poco dopo

"Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui”. Parlava così Arijanet Muric, portiere montenegrino kosovaro del Sassuolo. Dove, appunto, era in prestito e non aveva intenzione di rimanerci. Invece il primo di giugno del 2026 i neroverdi hanno deciso di acquistarlo dall'Ipswich Town, riscattandolo.

Errori di questo mese

Il problema è che dopo le ultime prestazioni non straordinarie, Muric è finito in panchina nelle ultime tre partite. Aquilani parlava così dopo la sfida con il Frosinone: "Non è semplice, penso che Muric sia un grande portiere. Ha tutto ciò che serve per essere un grande portiere. Sta incappando in errori brutti, plateali... Ma l'errore fa parte del gioco e lui deve continuare ad avere la fiducia di tutti. Se ne rende conto anche lui, ne abbiamo parlato tutta la settimana dopo Monza. Io lo reputo un portiere forte".

Portiere forte oppure no, per ora è sceso nelle gerarchie. E in tre partite sono arrivati dodici gol subiti, con il sostituto Turati che ha comunque parato anche due rigori contro la Lazio, mostrando che il problema probabilmente è più ampio del solo numero uno. Oggi Arijanet Muric compie 28 anni.