Napoli, ieri De Laurentiis a Castel Volturno: a gennaio si torna sul mercato, attesi tre innesti

Il Napoli vuole reagire dopo un inizio di stagione davvero difficile. Nelle prime dieci giornate di campionato, la squadra partenopea ha collezionato solamente quattro vittorie con due pareggi e ben quattro sconfitte. Sicuramente un ruolino di marcia non soddisfacente che ha lasciato tanto amaro in bocca non solo dei tifosi ma anche all’interno del club presidente in primis. Una partenza col freno a mano tirato, 14 punti che non possono lasciare contenti con gli azzurri che non perdono cinque partite delle prime 11 stagionali addirittura dalla stagione 2000/2001.

ADL a Castel Volturno

E Aurelio De Laurentiis ha capito il momento e nella mattinata di ieri ha raggiunto il centro sportivo di Castel Volturno. Il numero uno è atterrato alle 10.30 in Italia e poi via verso il quartier generale dove ha incontrato Manna e lo stesso Massimiliano Allegri. Il presidente ha voluto ribadire la fiducia nel suo allenatore ma chiaramente si aspetta un cambio di rotta mediato proprio alla vigilia della sosta per le Nazionali.

A gennaio si torna sul mercato

Poi sarà mercato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a gennaio la società interverrà per rinforzare l’organico a disposizione. Si parla di tre innesti che saranno però compatibili anche con le uscite che ci saranno. Ma prima serve una reazione sul campo. A partire dalla gara contro la Lazio.