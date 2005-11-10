Atalanta, Marco Carnesecchi è nei radar del Manchester United. Già per gennaio

Il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi, è finito del mirino del Manchester United. I Reds vorrebbero puntare sul nerazzurro per dare un cambio, anche in virtù di quanto visto negli ultimi mesi. Se Senne Lammens nella prima stagione è stato ottimo - tanto da vincere trofei per il proprio rendimento - ora ha subito ben 23 gol in 13 partite, con un solo clean sheet finora, contro il Sabah. Insomma, non proprio un avversario irresistibile. Così anche il portiere belga è finito sul banco degli imputati, con Carnesecchi che è un nome caldo.

Rinnovo nei mesi scorsi

In primavera Carnesecchi ha firmato un accordo a lungo termine - fino al 2030 con opzione per un'altra stagione - a cifre importanti, intorno ai tre milioni di euro a stagione. Un prolungamento importante ma che non fermerebbe eventualmente il corteggiamento dei Red Devils, sebbene la cifra richiesta dall'Atalanta non sia bassissima. È chiaro che gli alti e bassi di quest'annata a Bergamo potrebbero aiutare un eventuale addio.

Certo, l'Atalanta non ha mai scelto di cedere a metà stagione, se non in due casi. Uno con il Papu Gomez al Siviglia, ma solo per i problemi con Gasperini, l'altro è stato Ademola Lookman, all'Atletico Madrid, nella scorsa stagione.