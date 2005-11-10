7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno

Il 7 novembre del 1990, a San Siro, va in scena la Coppa UEFA. All'andata è finita due a zero, con gol di Nielsen e Platt, con l'Inter che ora ospita l'Aston Villa sperando in una clamorosa rimonta. Anche perché uscire ai sedicesimi non sarebbe straordinario: nel turno precedente l'Inter ha battuto il Rapid Vienna dopo avere perso 2-1 al Prater.

Pienone

A Milano, sugli spalti, ci sono 80 mila persone e la partita si mette subito bene. Jurgen Klinsmann porta in vantaggio i nerazzurri al settimo minuto, portando l'inerzia dalla parte degli uomini di Trapattoni. La porta dei Villans resiste al raddoppio fino all'ora di gioco, quando Matthaus batte una punizione, Pizzi prolunga di testa e sul secondo palo Berti insacca per il due a zero. Invece, a quindici dalla fine, Pizzi azzecca il secondo cross, trovano Alessandro Bianchi che di destro infila il tre a zero. Klinsmann avrebbe addirittura l'opportunità per il quarto gol, ma sbaglia: va bene così.

Inter - Aston Villa 3-0

Marcatori: 7’ Klinsmann, 62’ Berti, 74’ Bianchi

Inter

Zenga, Bergomi, Brehme, Berti (81’ Mandorlini), Ferri, Battistini (46’ A. Paganin), Bianchi, Pizzi, Klinsmann, Matthaeus, Serena.

Allenatore: Trapattoni

Aston Villa

Spink, Price, Gray, McGrath, Mountfield (80’ Olney), Nielsen, Daley, Platt, Birch, Cowans, Cascarino.

Allenatore: Venglos