Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
07.11.2026 00:00Accadde Oggi...
Fonti preferite
Sedicesimi di Coppa UEFA benedetti per i nerazzurri. Due a zero all'andata a Birmingham, a San Siro tutto viene capovolto
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il 7 novembre del 1990, a San Siro, va in scena la Coppa UEFA. All'andata è finita due a zero, con gol di Nielsen e Platt, con l'Inter che ora ospita l'Aston Villa sperando in una clamorosa rimonta. Anche perché uscire ai sedicesimi non sarebbe straordinario: nel turno precedente l'Inter ha battuto il Rapid Vienna dopo avere perso 2-1 al Prater.

Pienone

A Milano, sugli spalti, ci sono 80 mila persone e la partita si mette subito bene. Jurgen Klinsmann porta in vantaggio i nerazzurri al settimo minuto, portando l'inerzia dalla parte degli uomini di Trapattoni. La porta dei Villans resiste al raddoppio fino all'ora di gioco, quando Matthaus batte una punizione, Pizzi prolunga di testa e sul secondo palo Berti insacca per il due a zero. Invece, a quindici dalla fine, Pizzi azzecca il secondo cross, trovano Alessandro Bianchi che di destro infila il tre a zero. Klinsmann avrebbe addirittura l'opportunità per il quarto gol, ma sbaglia: va bene così.

Inter - Aston Villa 3-0

Marcatori: 7’ Klinsmann, 62’ Berti, 74’ Bianchi

Inter
Zenga, Bergomi, Brehme, Berti (81’ Mandorlini), Ferri, Battistini (46’ A. Paganin), Bianchi, Pizzi, Klinsmann, Matthaeus, Serena.
Allenatore: Trapattoni

Aston Villa
Spink, Price, Gray, McGrath, Mountfield (80’ Olney), Nielsen, Daley, Platt, Birch, Cowans, Cascarino.
Allenatore: Venglos

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, il 9-1 al Lens è solo l'inizio: il ds Ludi e Fabregas svelano i progetti per il futuro
Immagine news 2
Gabigol senza rimpianti: "All’Inter e al Benfica non stavo bene, il Brasile è diverso"
Immagine news 3
Il Flaco Lopez è il 2° argentino più determinante del 2026: dietro a Messi, davanti a Martinez
Immagine news 4
Gabriel Barbosa e il flop Inter: "Mi fecero un'offerta irresistibile. Poi non è andata come previsto"

Altre notizie Accadde Oggi...

Oggi
Immagine news 1
00:00 Accadde Oggi...
7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno
Ieri
Immagine news 2
00:00 Accadde Oggi...
6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola
giovedì 5 novembre
Immagine news 3
00:00 Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
mercoledì 4 novembre
Immagine news 4
00:00 Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
martedì 3 novembre
Immagine news 5
00:00 Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
lunedì 2 novembre
Immagine news 6
23:58 Accadde Oggi...
Dall'Inter di Herrera al miracolo rossoblù, Costanzo Balleri, il leader venuto dal mare
Immagine news 7
00:00 Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
domenica 1 novembre
Immagine news 8
00:00 Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, nella lista per l’attacco spuntano anche Brobbey e Ebnoutalib. Inter, nel futuro investimenti su giovani di prospettiva: tutti i nomi. La Roma pensa a Doumbia per un eventuale dopo Koné
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, riecco lo spettro dell'ammutinamento: il ritiro spacca la rosa e Di Lorenzo va ko
Immagine top news n.1 Varela convocato dal Portogallo: il Monza si gode il bomber che piace anche al Barcellona
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 11ª giornata di campionato
Immagine top news n.3 16 anni dopo, Udinese da sola all'ultimo posto. Ma quella era una squadra da Champions
Immagine top news n.4 Mancini non convoca Calò, l'agente tuona: "Mi auguro non sia morta la meritocrazia"
Immagine top news n.5 Non solo Calò, un altro grande assente nell'Italia di Mancini è tra gli eroi dell'Europeo
Immagine top news n.6 Juventus, segnali positivi da Celik e McKennie: oggi entrambi parzialmente in gruppo
Immagine top news n.7 Napoli, report medico: lesione all'adduttore della coscia sinistra per Di Lorenzo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.2 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.4 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A Il capitano di Cassano nella Primavera del Como è stato convocato dal Perù: chi è Andrealli
Immagine box news Serie A Sabatini sul Napoli: "Politano ha ricordato Vannacci, spogliatoio spaccato tra italiani e stranieri"
Immagine box news Serie A L'arbitraggio di Sacchi in Venezia-Udinese: personalità nella gestione dei testa a testa
Immagine box news Serie A A Bologna si è tornati a parlare d'Europa, Palladino: "Un mese fa non ci avrei creduto..."
Immagine box news Serie A Gabriel Barbosa e il flop Inter: "Mi fecero un'offerta irresistibile. Poi non è andata come previsto"
Immagine box news Serie A Cannavaro torna a parlare dell'Udinese: "Mi hanno mandato via senza spiegarmi il perché"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, D'Angelo: "Ad Ascoli reazione da squadra matura"
Immagine box news Serie B Ascoli, Tomei: "Crescita impressionante, pubblico meraviglioso"
Immagine box news Serie B Ascoli-Palermo 1-1, le pagelle: Guiebre spina nel fianco, Ranocchia aggiusta tutto
Immagine box news Serie B Serie B, 11ª giornata: Ascoli-Palermo 1-1. Ranocchia risponde al grande ex Brunori
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 11ª giornata: Ascoli-Palermo 1-0 al 45'. Bianconeri avanti col gol dell'ex
Serie C
Immagine box news Serie C Casarano, Zauri carica i suoi: “A Caserta senza paura e con personalità”
Immagine box news Serie C Crotone, Greco: “Dobbiamo imparare a percepire il pericolo prima che si concretizzi”
Immagine box news Serie C Casertana, Stellone e il mercato: “Qualche intervento mirato a gennaio”
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: “Il Briamasco sta diventando un fortino". E sull'AlbinoLeffe
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari scuote i granata: “Serve ritrovare e riaccendere la scintilla”
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: Lumezzane e Union Brescia portano a casa i tre punti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio