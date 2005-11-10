Serie B, Pisa-Sudtirol: ritrovare il gusto dei 3 punti

Una sfida prima della sosta per mettere in chiaro le cose, magari aggiungendo punti pesanti al proprio bottino che torneranno utili in vista del rush finale di un girone d’andata che ha riservato luci e ombre. Pisa e Sudtirol sono lì, appollaiate in zona playoff e vogliose di riscatto dopo un periodo complicato. Ultima spiaggia? Sicuramente esagerato, ma il momento non è comunque dei migliori e serve una svolta sotto il piano mentale. Toscani che cercano i 3 punti dopo i pari con Verona e Palermo e lo scivolone di Avellino, mentre per gli altoatesini l’hurrà manca ormai da fine settembre. Arbitro dell’incontro il signor Alberto Poli della sezione di Verona.

COME ARRIVA IL PISA – Bianco in conferenza conferma la fiducia a Confente, guardiano del 3-4-2-1 con la difesa composta da Calabresi, Primasso e Angori (quest’ultimo in ballottaggio con Bozhinov). Qualche dubbio in mezzo al campo dove scalpita Loyola, con Leone che potrebbe iniziare dalla panchina, mentre davanti Tramoni sembra pronto al ritorno dal 1’ minuto affiancando Marras alle spalle di Pittarello. Assenti Esteves e Denoon.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Il tecnico Possanzini deve rinunciare a Varnier, El Kaouakibi e Bjarkason ma ritrova Pyythia dopo il lungo stop. In attacco dovrebbe toccare ancora a Mixtur, che si gioca il posto con Okoro, sostenuto da Burnete e Lopes. Rispoli punto fisso del centrocampo, così come il terzetto difensivo con Giorgini, Stivanello e Stabile.