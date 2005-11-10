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Varela convocato dal Portogallo: il Monza si gode il bomber che piace anche al Barcellona

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
07.11.2026 00:38I fatti del giorno
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L'attaccante ha conquistato la Nazionale e il premio di miglior giovane del mese dopo un avvio clamoroso. E il mercato bussa alla sua porta
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gustavo Varela sta vivendo il momento più importante della sua carriera. L'attaccante del Monza, arrivato in estate dal Benfica dopo l'ultima stagione in prestito al Gil Vicente, ha ricevuto la prima convocazione dalla nazionale portoghese e, poche ore dopo, è stato premiato come "Rising Star" del mese di ottobre in Serie A.

Un riconoscimento meritato per un giocatore che ha trasformato ogni partita in una vetrina: cinque gol nelle ultime cinque gare, 9 nelle prime 9 giornate di campionato, un rendimento che gli ha permesso di portarsi in vetta alla classifica marcatori. Numeri sorprendenti considerando che nella scorsa stagione si era fermato a sei reti complessive.

Jorge Jesus punta sul talento del Monza

La crescita di Varela non è passata inosservata nemmeno al commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, che ha deciso di inserirlo nel gruppo dei convocati: "È il capocannoniere del campionato italiano. Per riuscirci serve una qualità notevole. Partendo da questo presupposto ho deciso di dargli fiducia, anche perché non dobbiamo dimenticare che ha solo 21 anni", ha spiegato il CT lusitano. che deve far fronte all'addio di Cristiano Ronaldo con nuove soluzioni.

Il Monza tra salvezza e possibile grande plusvalenza

I suoi gol sono ormai diventati una costante per il Monza, che però dovrà presto fare i conti con l'interesse dei grandi club. Tra le squadre che hanno iniziato a monitorare la situazione ci sarebbe anche il Barcellona; adesso la società brianzola vive un dilemma non semplice: da una parte c'è la necessità di raggiungere la salvezza e trattenere il miglior giocatore della rosa, dall'altra la consapevolezza che il valore di Varela potrebbe raggiungere cifre importanti.

La storia recente del mercato e della Serie A - vedi Piatek - insegna che certe esplosioni possono essere difficili da replicare. Per questo, davanti a un'offerta superiore ai 25 milioni di euro, il Monza potrebbe essere chiamato a riflettere sulla possibilità di monetizzare e reinvestire. Anche il Benfica osserva con attenzione: il club portoghese ha mantenuto una clausola di riacquisto (e ha il 20% sulla rivendita), con la possibilità di pareggiare eventuali proposte provenienti da altre società. Una situazione che rende ancora più interessante il futuro di un attaccante che, in pochi mesi, è passato dall'essere una semplice promessa a uno dei nomi più seguiti della Serie A.

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