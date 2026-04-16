Anche il Presidente della Formula 1 è a Birmingham col Bologna: "Facile tifare sul 3-0..."

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida europea di Birmingham tra Aston Villa e Bologna. Queste le sue brevi dichiarazioni sulla sua squadra del cuore, ovviamente quella rossoblù:

"Sono felice di essere qui allo stadio. È facile andare a vedere una partita quando sei sul 3-0, noi siamo veri tifosi e ci crediamo fino in fondo. Speriamo bene per stasera e forza Bologna".