Anche il Presidente della Formula 1 è a Birmingham col Bologna: "Facile tifare sul 3-0..."
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Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida europea di Birmingham tra Aston Villa e Bologna. Queste le sue brevi dichiarazioni sulla sua squadra del cuore, ovviamente quella rossoblù:
"Sono felice di essere qui allo stadio. È facile andare a vedere una partita quando sei sul 3-0, noi siamo veri tifosi e ci crediamo fino in fondo. Speriamo bene per stasera e forza Bologna".
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