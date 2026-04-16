Europa League, tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali: tabellone e date

È ufficiale: sono rimaste in quattro a contendersi l'Europa League 2025/26. Si tratta di Friburgo, Sporting Braga, Aston Villa e Nottingham Forest. Una formazione tedesca, trainata dall'italiano di 33 anni Grifo, poi i portoghesi capaci di trovare una rimonta epica ed eliminare lo strafavorito Betis Siviglia di Manuel Pellegrino. Infine due inglesi comandate da Unai Emery e Vitor Pereira. Resta tagliato fuori il Porto di Farioli.

Il prossimo passo. Le gare valida per l'andata di semifinale di Europa League sono già fissate a calendario, per giovedì 30 aprile. Le partite di ritorno si disputeranno invece il 7 maggio. Tutte alla stessa ora.

Ecco il quadro completo delle semifinali:

Andata

Friburgo-Braga (giovedì 30 aprile, ore 21)

Aston Villa-Nottingham Forest (giovedì 30 aprile, ore 21)

Ritorno

Braga-Friburgo (martedì 7 maggio, ore 21)

Nottingham Forest-Aston Villa (martedì 7 maggio, ore 21)

Ritorno quarti Europa League, i risultati

Celta Vigo - Friburgo 1-3

33' Matanovic (F), 39' Suzuki (F), 50' Suzuki (F), 90'+1 Swedberg (C)

Aston Villa - Bologna 4-0

16' Watkins (A), 26' Buendia (A), 39' Rogers (A), 89' Konsa (A)

Betis Siviglia - Braga 2-4

13' Antony (BS), 26' Ezzalzouli (BS), 38' Pau Victor (SB), 49' Carvalho (SB), 53' rigore Hortha (SB), 74' Gorby (SB)

Nottingham Forest - Porto 1-0

12' Gibbs-White (N)

La finale dell'Europa League invece è già fissata per mercoledì 20 maggio alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, con 42mila posti a sedere e già sede di finali europee, come la Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea.