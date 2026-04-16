Conference League, tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali: tabellone e date

Saranno Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo le semifinali di Conference League per la stagione 2025/2026. Lo Shakhtar aveva pareggiato 2-2 nel pomeriggio con l'AZ Alkmaar, facendosi però forza sul successo per 3-0 dell'andata. Quindi il Crustal Palace che ha eliminato 4-2 la Fiorentina, lo Strasburgo che ha ribaltato il Mainz dopo la sconfitta dell'andata ed il Rayo Vallecano, che ha perso ad Atene ma è andato avanti grazie al 3-0 dell'andata.

I risultati e le qualificate:

AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)

AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)

Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)

Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)

Il tabellone:

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace

Rayo Vallecano-Strasburgo

Andata: mercoledì 30 aprile ore 21

Ritorno: mercoledì 7 maggio ore 21