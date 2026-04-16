Conference League, tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali: tabellone e date
Saranno Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo le semifinali di Conference League per la stagione 2025/2026. Lo Shakhtar aveva pareggiato 2-2 nel pomeriggio con l'AZ Alkmaar, facendosi però forza sul successo per 3-0 dell'andata. Quindi il Crustal Palace che ha eliminato 4-2 la Fiorentina, lo Strasburgo che ha ribaltato il Mainz dopo la sconfitta dell'andata ed il Rayo Vallecano, che ha perso ad Atene ma è andato avanti grazie al 3-0 dell'andata.
I risultati e le qualificate:
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)
AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)
Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)
Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)
Il tabellone:
Shakhtar Donetsk-Crystal Palace
Rayo Vallecano-Strasburgo
Andata: mercoledì 30 aprile ore 21
Ritorno: mercoledì 7 maggio ore 21