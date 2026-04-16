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Al Crystal Palace basta l'andata per eliminare la Fiorentina: tra poco Glasner in conferenza
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Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico della Crystal Palace Oliver Glasner interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
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