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Fiorentina vince ma non basta, in semifinale va il Palace: tra poco Vanoli in conferenza
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Al termine della gara contro il Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
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