Slovacchia-Kosovo, le formazioni ufficiali: capitan Lobotka con Obert dinanzi a Vojvoda
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Capitan Stanislav Lobotka guida la Slovacchia del ct italiano Calzona nell'andata del playoff Mondiale in programma alle 20.45 contro il Kosovo, tra le mura del Národný futbalový štadión di Bratislava. In campo, oltre al centrocampista del Napoli, anche Adam Obert del Cagliari e Mërgim Vojvoda del Como. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro:
Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin. Ct: Calzona.
Kosovo (4-4-2): Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija; Asllani, Muriqi. Ct: Foda.
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