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Slovacchia-Kosovo, le formazioni ufficiali: capitan Lobotka con Obert dinanzi a Vojvoda

Slovacchia-Kosovo, le formazioni ufficiali: capitan Lobotka con Obert dinanzi a VojvodaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:49Mondiali 2026
Giacomo Iacobellis

Capitan Stanislav Lobotka guida la Slovacchia del ct italiano Calzona nell'andata del playoff Mondiale in programma alle 20.45 contro il Kosovo, tra le mura del Národný futbalový štadión di Bratislava. In campo, oltre al centrocampista del Napoli, anche Adam Obert del Cagliari e Mërgim Vojvoda del Como. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro:

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin. Ct: Calzona.
Kosovo (4-4-2): Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija; Asllani, Muriqi. Ct: Foda.

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