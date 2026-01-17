Anche le cessioni: il Pisa lavora per trovare un nuovo club a Nzola, Bonfanti e Lusuardi

Il Pisa nella serata di ieri ha cominciato a beneficiare dei primi effetti di questa finestra trasferimenti. Il gol del definitivo 1-1 contro l'Atalanta è stato realizzato dal calciatore più costoso della storia del club, da quel Rafiu Durosinmi che poco dopo il suo ingresso ha battuto Carnesecchi con un imperioso stacco di testa. Un gol da vero numero 9, uno di quei gol che sono mancati alla squadra di Alberto Gilardino nella prima parte di stagione. "Esordire così per Rafiu credo sia la cosa migliore per un attaccante, non giocava da dicembre e dovrò tenere conto di questo per portarlo ad avere un minutaggio superiore nelle prossime partite", ha dichiarato nella serata di ieri l'allenatore nerazzurro.

Durosinmi nella rosa del Pisa ha preso il posto di Mbala Nzola. L'avventura sotto la Torre pendente dell'attaccante angolano s'è fermata al calcio di rigore maldestramente calciato contro il Como. Dopo quell'errore Gilardino l'ha pubblicamente scaricato e adesso per lui si cerca un'altra sistemazione. Ancora di proprietà della Fiorentina, Nzola sta cercando un nuovo club in cui giocare la seconda parte di stagione. Il Lecce è una possibilità, ma non si esclude nemmeno un ritorno allo Spezia.

Nzola però non è l'unico prestito che il Pisa dovrebbe risolvere in questo mese di gennaio. In anticipo rispetto agli accordi estivi. Probabile infatti che anche Giovanni Bonfanti lasci la società nerazzurra in questo mese di gennaio: tornato la scorsa estate a titolo temporaneo dopo un buon campionato di Serie B, il calciatore classe 2003 dovrebbe tornare in cadetteria per giocare di più. Si cerca una soluzione in Serie B anche per Mateus Lusuardi: arrivato dal Frosinone la scorsa estate, il calciatore brasiliano ha collezionato solo tre presenze a causa di un infortunio rimediato in autunno. Dovrebbe tornare abile e arruolabile da inizio febbraio, giusto in tempo per trovare una nuova squadra capace di dargli più spazio.