Cagliari, seduta verso il Pisa: Mina e Mazzitelli regolarmente in gruppo
Cagliari in campo in vista del match della 29^ giornata contro il Pisa. Per il tecnico Fabio Pisacane sono da evidenziare due recuperi importanti, quelli di Yerry Mina e Luca Mazzitelli, come emerge dalla nota della società sarda:
"Squadra al lavoro in vista della gara contro il Pisa, i rossoblù sono scesi in campo questa mattina al CRAI Sport Center. Dopo dei lavori in palestra, spazio ad un’attivazione tecnica-dinamica svolta a gruppi, accompagnata poi da un focus tattico in funzione del match, con serie di sviluppi di gioco. Si sono allenati regolarmente con la squadra Yerry Mina e Luca Mazzitelli; personalizzato per Alessandro Deiola e Gennaro Borrelli.
Domani, sabato 14 marzo, nuovo allenamento in programma al mattino. Al termine mister Fabio Pisacane incontrerà i media per presentare il match della “Cetilar Arena”: l’appuntamento è alle ore 12.45, diretta streaming sulla app del Cagliari Calcio. A seguire nel pomeriggio la partenza della squadra alla volta di Pisa".
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