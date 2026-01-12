Supercoppa di Spagna, incasso record per il Barcellona. Ma ride anche il Real Madrid
La quinta edizione della Supercoppa di Spagna disputata in Arabia Saudita si chiude con il trionfo del Barcellona e con un bilancio economico ancora una volta molto ricco per le quattro squadre protagoniste. In finale i blaugrana hanno superato il Real Madrid per 3-2, assicurandosi non solo il trofeo ma anche il premio più alto.
In qualità di campione, il Barça incasserà complessivamente 8 milioni di euro: 6 milioni come quota di partecipazione e altri 2 milioni per la vittoria nella finalissima. Al Real Madrid andranno invece 7,4 milioni, frutto dei 6 milioni fissi garantiti dall’accordo e di 1,4 milioni per il successo sull’Atlético in semifinale. Più contenuti, ma comunque significativi, gli introiti per le altre due partecipanti. L’Atlético Madrid porta a casa 2,85 milioni di euro (2 milioni di quota fissa più 850 mila per la semifinale), mentre l’Athletic di Bilbao incassa 1,7 milioni complessivi.
L’intesa tra la Federazione Spagnola e l’Arabia Saudita è valida fino al 2030, ma la prossima edizione non potrà svolgersi altrove per la concomitanza con la Coppa d’Asia. Come confermato dal presidente federale Rafael Louzán, nel 2027 la Supercoppa potrebbe traslocare in Qatar o in Kuwait, mantenendo comunque un montepremi di assoluto livello per i club partecipanti.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.