Atalanta, Musah: "Era difficile per noi, ma adesso dobbiamo voltare subito pagina"

Intervistato da DAZN, ha parlato così il centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah dopo la sconfitta contro il Sassuolo questo pomeriggio: "Quando la squadra si schiaccia dietro diventa difficile per noi, devi avere tanta pazienza e stare attenti alle ripartenze dove abbiamo preso poi gol. Il campo era molto secco, la palla non viaggiava velocemente ma anche il Sassuolo ha giocato nello stesso campo e non è una scusa. Abbiamo fatto fatica a sbloccarla, dobbiamo subito voltare pagina e stiamo facendo un bel percorso e non sarà questo risultato a metterci giù".