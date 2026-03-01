Finalmente Musah: primo gol in Serie A dopo 3.511 minuti giocati e 40 tiri

"Habemus Musah". Gli Annales della Serie A registrano finalmente un nuovo marcatore. Come riporta Kickest su X, dopo 3.511 minuti e 40 tiri, è finalmente arrivato il primo gol di Yunus Musah in Serie A. Ora, tra i calciatori attualmente in A che devono ancora sbloccarsi, i digiuni più lunghi sono questi:

Kalionda Gaspar — 3.972 minuti

Marcus Pedersen — 4.443 minuti

Filippo Romagna — 5.141 minuti

Marin Pongračić — 7.538 minuti

Valentino Lazaro — 7.862 minuti

Sebastian Walukiewicz — 9.720 minuti

Antonino Gallo — 9.819 minuti

Per la cronaca, la rete del centrocampista dell'Atalanta oggi non è servita a evitare la sconfitta sul campo del Sassuolo (2-1 il risultato finale dell'incontro). Questo il commento post partita di Musah a DAZN: "Quando la squadra si schiaccia dietro diventa difficile per noi, devi avere tanta pazienza e stare attenti alle ripartenze dove abbiamo preso poi gol. Il campo era molto secco, la palla non viaggiava velocemente ma anche il Sassuolo ha giocato nello stesso campo e non è una scusa. Abbiamo fatto fatica a sbloccarla, dobbiamo subito voltare pagina e stiamo facendo un bel percorso e non sarà questo risultato a metterci giù".