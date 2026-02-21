Cagliari, Angelozzi: "Sconfitte nelle ultime due? Fa parte del percorso"
Alla vigilia della sfida interna di questo pomeriggio contro la Lazio per il Cagliari, ha parlato il direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi ai microfoni di Dazn
Cosa è successo nelle ultime uscite?
"Nulla di particolare, quando si gioca con elementi giovani si deve mettere in preventivo alti e bassi. siamo fiduciosi di poterci riscattare, abbiamo ottenuto tre vittorie consecutive, adesso sono venute due battute d'arresto consecutive. Dobbiamo mantenete l'equilibrio"
