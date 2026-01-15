Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Angelozzi conferma: "Sulemana all'80% torna al Cagliari. Poi un altro centrocampista"

Angelozzi conferma: "Sulemana all'80% torna al Cagliari. Poi un altro centrocampista"TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 20:50Serie A
Dimitri Conti

Lunga intervista a Radiolina per Guido Angelozzi, Direttore Sportivo del Cagliari, che ha avuto modo di toccare vari fronti riguardanti il calciomercato invernale della società per la quale cura le trattative, ma non soltanto.

Sul lavoro che ha già svolto quest'estate a Cagliari e sulla rosa attuale, dice per esempio Angelozzi: "Abbiamo costruito una squadra con un’età media bassissima e con tantissimi giocatori italiani, in un campionato dove invece la presenza degli stranieri è superiore. Quando sono arrivato a Cagliari, il presidente mi ha subito esposto il progetto che voleva portare avanti. Sinceramente è una filosofia che ho sempre seguito nelle squadre in cui ho lavorato: basta guardare il Frosinone, che anche quest’anno è la squadra più giovane della Serie B, mentre due anni fa eravamo la più giovane della Serie A. Lo stesso discorso vale per il Sassuolo. È un’idea che mi piace e infatti ho scelto Cagliari proprio per questo: mi convinceva il progetto del presidente Giulini, a partire dalla scelta di un allenatore giovane, cresciuto nel settore giovanile della società, che rende tutto ancora più significativo".

Le riflessioni di Angelozzi toccano anche l'operato dell'allenatore Fabio Pisacane: "Sta facendo bene, al di là della partita di lunedì: per me abbiamo comunque disputato una buona gara. Quando l’ho visto per la prima volta al ritiro ho subito pensato: “Questo è bravo”. Mi ha colpito il modo in cui si poneva, come trasmetteva il lavoro quotidiano e tutte le cose che fanno tutti gli allenatori. Secondo me è un predestinato: ha personalità, intuito e passione per il mestiere. Già parlando con lui mi disse che voleva diventare allenatore da tempo e aveva iniziato a studiare. Oggi ha dimostrato di poter stare in questa categoria. Sì, è giovane. Ma se uno è bravo… Vale come per i calciatori. La prima volta ci siamo visti a Napoli: mi ha offerto un pranzo al Terrazza Calabretto, abbiamo discusso del progetto, io gli ho spiegato le mie idee, lui le sue, e siamo rimasti in una fase di studio reciproco. Dopo c’è stata la famosa cena a Milano con il presidente, ma il primo incontro era servito per capire come lavorare insieme".

Largo quindi ad alcune singole operazioni di mercato che Angelozzi sta portando avanti in questa finestra di gennaio per il Cagliari. A partire da un'importante conferma a proposito del ritorno imminente di Sulemana: "C'è la possibilità. Abbiamo parlato con il ragazzo: lui aveva altre alternative, ma quando ha saputo che c’era il Cagliari ha dato subito la sua disponibilità. E questo ci ha fatto molto piacere. Evidentemente si è trovato bene qui, quindi speriamo di accontentarlo e allo stesso tempo di fare un bene anche alla nostra squadra". E aggiunge poi: "Abbiamo bisogno di due centrocampisti. In questo momento ci mancano dei giocatori importanti che sono infortunati, abbiamo sfortuna anche con Belotti. Per questo vogliamo intervenire sul mercato prendendo due centrocampisti. Uno lo abbiamo già individuato in Sulemana: speriamo di chiudere nei prossimi giorni, l'idea è di finalizzare tutto entro lunedì se non ci sono imprevisti. Siamo sicuri all'80% che verrà a Cagliari. stiamo valutando anche la possibilità di prendere un difensore, perché in difesa abbiamo qualche elemento da monitorare attentamente. L’idea c’è, ma dobbiamo decidere con calma. Per l’attacco, invece, preferisco aspettare un po’: la priorità adesso è chiudere il centrocampo, perché è urgente. Nel frattempo, siamo molto soddisfatti dell’esplosione di Kilicsoy, che si sta rivelando una piacevole sorpresa".

Non solo gli acquisti, però, perché nel Cagliari ci sarà anche qualche uscita. Prosegue Angelozzi: "Di Pardo e Prati sono giocatori richiesti e per questo stiamo facendo dei ragionamenti. Non vogliamo fare acquisti affrettati e poi trovarci, tra 20 o 30 giorni, con i giocatori rientrati e creare confusione. Dobbiamo essere convinti di ogni scelta e stiamo valutando anche eventuali cessioni".

Spazio poi al campo e per il Cagliari la prossima partita sarà contro la Juventus. Angelozzi non vuole sapere che i suoi partono arresi: "La partita contro la Juventus sarà dura ma si inizia sempre 0-0, 11 contro 11: nel calcio spesso vince chi è più bravo o più fortunato. Nessun strascico dalla sconfitta contro il Genoa: dispiace perdere, ma la squadra oggi si è ripresa, ho visto l’allenamento e i ragazzi erano tutti motivati, pronti a ripartire". Qualcuno gli chiede se la più grande sorpresa sia il francesino Yael Trepy: "Ha tanto da crescere, e se riesce a gestire gli aspetti extra del calcio come fidanzate, familiari e pressioni varie, può diventare un giocatore di grande prospettiva. Dopo la partita Torino-Cagliari, Trepy non ha ricevuto chiamate particolari. Posso fare una confidenza: quest’anno, durante Bergamo-Cagliari, sono andato a vedere la partita della Primavera. C’era un osservatore importante di una squadra inglese che aveva già notato il giocatore sia l’anno scorso che quest’anno. Ha segnato due gol e mi ha chiesto se lo avremmo venduto: gli ho detto di no, perché deve ancora completare il suo percorso. Ci sono anche altri talenti come Palestra che fino al 30 giugno è un giocatore del Cagliari, poi dal 1° luglio non lo sarà più. Fino a quella data però rimane con noi".

Chiusura per Angelozzi con il racconto della sua soddisfazione più grande da Direttore Sportivo: "Per me è Federico Gatti. L’ho visto giocare nei dilettanti del Nord Italia: c’erano lui e Daniel Boloca, entrambi a Fossano, e volevo prenderli tutti e due quando ero allo Spezia. Tuttavia, la società all’epoca non era convinta di portare due dilettanti in Serie B, quindi abbiamo preso Boloca e lasciato Gatti lì. L’anno dopo, quando siamo andati in Serie A, Gatti giocava ancora nei dilettanti. Io ero in disaccordo con la società, sono andato via dallo Spezia portando con me Boloca e avevo promesso a Gatti che, se trovavo una squadra, lo avrei preso con me. Così a novembre, a Frosinone, ho avuto la possibilità di prenderlo: era svincolato e lo ho portato con noi. Contemporaneamente seguivo Gatti: a gennaio era alla prova, io volevo trattarlo ma la sua società inizialmente non voleva cederlo. Alla fine siamo riusciti a chiudere l’accordo".

Articoli correlati
Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al... Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Cagliari, Angelozzi: "Nicolussi Caviglia e Lovric obiettivi, Luperto incedibile" Cagliari, Angelozzi: "Nicolussi Caviglia e Lovric obiettivi, Luperto incedibile"
Rinforzo in attacco per il Guidonia Montecelio: arriva l'esterno Starita Rinforzo in attacco per il Guidonia Montecelio: arriva l'esterno Starita
Altre notizie Serie A
Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top... Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22
Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare... Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al... Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando" Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il... Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese
Pisa saltato, Joao Pedro fa chiarezza: "Li ringrazio, ma sono felice in Messico" Pisa saltato, Joao Pedro fa chiarezza: "Li ringrazio, ma sono felice in Messico"
Nkunku su rigore, il Como si fa rimontare allo scadere del primo tempo: 1-1 del Milan... Nkunku su rigore, il Como si fa rimontare allo scadere del primo tempo: 1-1 del Milan
Fiorentina, il ds Goretti presenta Solomon e Brescianini: "Li ringrazio, hanno accettato... Fiorentina, il ds Goretti presenta Solomon e Brescianini: "Li ringrazio, hanno accettato con entusiasmo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.1 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.2 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.3 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.4 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.5 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.6 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.7 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como ribaltato, Rabiot glaciale in area: 2-1 del Milan al Sinigaglia
Immagine news Serie A n.2 Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Immagine news Serie A n.4 Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Immagine news Serie A n.5 Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
Immagine news Serie A n.6 Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.3 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Cavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis Andria
Immagine news Serie C n.4 Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"
Immagine news Serie C n.5 Lecco, rinforzo a centrocampo: dalla Juve Stabia arriva Duca in prestito
Immagine news Serie C n.6 Casertana, dal Napoli arriva Coli Saco. Martino sarà tesserato una volta scontata la squalifica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)