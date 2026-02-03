Napoli, il problema alla schiena di Anguissa è delicato ma filtra un cauto ottimismo

Archiviata la finestra invernale di mercato, il Napoli può tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulla preparazione della trasferta di Genova. L’obiettivo dello staff tecnico è recuperare progressivamente alcuni elementi importanti: Politano, Rrahmani, Milinković-Savić e Mazzocchi viaggiano verso il rientro, anche se solo le verifiche finali chiariranno chi potrà essere realmente a disposizione. Febbraio, in questo senso, potrebbe portare buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno, ma c’è una situazione che continua a tenere in apprensione l’ambiente azzurro.

Il caso più delicato resta infatti quello di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è alle prese con un problema alla schiena che impone grande cautela e una gestione quotidiana. L’ex Fulham viene monitorato giorno per giorno dallo staff medico, consapevole della sua importanza negli equilibri della squadra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il quadro clinico è in miglioramento e filtra un cauto ottimismo.

La linea, però, resta prudente: Anguissa tornerà a disposizione soltanto dopo aver completato cinque giorni consecutivi di allenamenti senza accusare fastidi alla zona lombare. Un passaggio obbligato per evitare ricadute e restituire al Napoli uno dei suoi pilastri nel momento decisivo della stagione.