Rrahmani vicino, poi spazio alle trattative con McTominay e Anguissa: Napoli, il punto sui rinnovi

Chiuso il calciomercato, con il paletto di dover chiudere tutto a saldo zero, il Napoli torna a pensare da un lato al campionato e dall'altro alle questioni legate ai rinnovi di contratto dei tanti big della rosa. A cominciare da Scott McTominay, colonna portante della squadra di Antonio Conte.

Lo scozzese ha un accordo in essere valido fino al 2028, col Napoli che vorrebbe estendere quanto prima questo legame per portarlo al 2030. Il tutto con annesso giustificato riconoscimento dal punto di vista dello stipendio. Discorso molto simile per Franck Anguissa: il centrocampista è vicino al rientro in campo e la sua importanza nello scacchiere azzurro resta intatta, nonostante il lungo stop. In scadenza a giugno 2027, l'idea del Napoli è quella di allungare almeno di un altro anno, meglio se due. Una trattativa comunque tutta da imbastire.

Così come da imbastire è quella per Stanislav Lobotka. Il regista è centrale nelle dinamiche di gioco della squadra e per il Napoli resta incedibile, ma il diretto interessato anche tramite il suo agente non ha mai nascosto la voglia di provare un'esperienza diversa in futuro. Da qui le evidenti difficoltà nella trattativa. Già tutto definito o quasi, in attesa delle firme, la questione legata al contratto di Amir Rrahmani: il difensore rappresenta oramai una certezza della rosa azzurra e da tempo la società ha trovato una base di intesa col suo entourage per un prolungamento fino al 2029