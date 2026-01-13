Antognoni: "Comuzzo tra i migliori difensori italiani. Ndour e Fortini? Giocassero di più..."

Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell'Italia Under 21 e storico ex Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dell'obiettivo degli Azzurrini: "Qualificarsi agli Europei 2027, in questo momento siamo secondi dopo la Polonia. Però abbiamo cinque partite da giocare tra cui una proprio contro la Polonia qui in casa. Abbiamo una buona squadra e ci auguriamo che i nostri ragazzi giochino più spesso nei propri club di appartenenza, altrimenti troveranno un po' di problemi anche in Nazionale...".

Cosa pensa di Ndour e Fortini?

"Sono due giocatori importanti anche per la Nazionale. Chiaramente se scendono più in campo anche con la Fiorentina trovano beneficio anche in azzurro. Fortini è di buona prospettiva e Ndour sta giocando saltuariamente, ma comunque più di Fortini, e sta facendo bene".

Comuzzo sta tornando a buoni livelli?

"È un difensore importante, forse tra i migliori italiani che ci sono in giro. Ha avuto qualche problema fisico, ma Silvio Baldini lo tiene molto bene in considerazione. Vedremo se ci sarà possibilità di farlo tornare titolare in Under 21. Ma dovrà avere più continuità in campionato".

È un problema il fatto che non ci sarà lo stage a febbraio?

"Se avessero accettato sarebbe stato un piccolo vantaggio anche per l'Italia. Rivedersi dopo due o tre mesi poteva risultare positivo. Questo è un piccolo svantaggio e delle piccole perplessità ci sono, ma restano le sensazioni positive per la qualificazione al Mondiale".

La Fiorentina si sta riprendendo?

"È in un periodo abbastanza positivo e speriamo di continuare, anche se le difficoltà ci sono. La classifica antecedente ha creato molti problemi. Speriamo che il 2026 sia più positivo del 2025".