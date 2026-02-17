Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, il Palladino europeo può migliorare: la doppia sfida col Dortmund un crocevia importante

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
martedì 17 febbraio 2026, 20:00Serie A
Simone Lorini

Con quella di stasera sono 19 le panchine internazionali di Raffaele Palladino, il quale in campionato ha fatto svoltare l'Atalanta ma che per il momento non ha saputo fare altrettanto in Europa: 2 vittorie e 2 sconfitte in questa edizione della Champions League, con il crollo casalingo contro l'Athletic Bilbao che è costato caso in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nella scorsa stagione, quando guidava la Fiorentina, ha invece raccolto 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in Europa League, escludendo i preliminari.

Una esperienza limitata, quella internazionale, per il giovane tecnico partenopeo, che avrà però stasera e tra 8 giorni una occasione importantissima per dare segnali importanti in Champions: l'obiettivo minimo di stasera è rimanere in gara nell'ottica della doppia partita, sfruttando così al massimo il ritorno alla New Balance Arena di Bergamo mercoledì 25 febbraio alle 18,45, quando al fianco dei nerazzurri ci sarà anche il caloroso pubblico di Bergamo.

Segui la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com!

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
