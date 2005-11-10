Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Approvato aumento di capitale da 250 milioni, il comunicato della Juve dopo l’assemblea degli azionisti

Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:56Serie A
03.11.2026 17:56Serie A
Fonti preferite
Di seguito il comunicato diramato dalla Juventus dopo l'assemblea degli azionisti andata in scena nella giornata di oggi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DELIBERE CONSILIARI

• Approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026
• Confermata la nomina quali amministratori di Giovanni Carnevali e Marina Storti - già precedentemente
cooptati - e, dal successivo Consiglio, di Giovanni Carnevali quale Amministratore Delegato
• Approvata l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale fino a
massimi € 250 milioni
• Approvati tutti gli altri punti all’ordine del giorno (Piano di performance shares, Relazione sulla remunerazione,
autorizzazione al buy-back e modifiche statutarie)

Torino, 3 novembre 2026 – L’Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) riunitasi oggi, a Torino, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha approvato tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dell’Amministratore Delegato.

Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

Approvazione del bilancio d’esercizio 2025/2026

L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2026, che si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a circa € 67,2 milioni, nonché la copertura integrale, mediante utilizzo parziale della Riserva da sovraprezzo azioni, della perdita dell’esercizio e delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio al 30 giugno 2025.

Nel contesto dell’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2026, che evidenzia una perdita consolidata di € 66,0 milioni (€ 58,1 milioni al 30 giugno 2025).

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2026, a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita in Torino, Via Druento, 175, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Bilanci e Prospetti), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it).

Conferma della nomina quali amministratori di Giovanni Carnevali e Marina Storti. Giovanni Carnevali confermato Amministratore Delegato

L’Assemblea ha confermato la nomina quali consiglieri di Giovanni Carnevali (cooptato in seno al Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2026 in sostituzione di Damien Comolli) e di Marina Storti (cooptata in seno al Consiglio di Amministrazione in data 25 agosto 2026 in sostituzione di Kerstin Andrea Lutz), che, al pari degli altri consiglieri, resteranno in carica sino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2028.

I curricula di Giovanni Carnevali e di Marina Storti sono disponibili sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Organi Amministrazione Controllo).

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, alla data odierna, Giovanni Carnevali e Marina Storti non risultano titolari di azioni Juventus. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato la nomina di Giovanni Carnevali quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato e accertato l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente in capo ai confermati amministratori Giovanni Carnevali e Marina Storti nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance in capo a Marina Storti.

Approvazione del “Piano di Performance Shares 2026/2027-2030/2031”, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’Assemblea ha:

- approvato, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), il piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2026/2027-2030/2031”, riservato a soggetti da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione tra (i) gli Amministratori con deleghe e i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (ii) gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici del Gruppo;

- approvato la Sezione I e si è espressa in senso favorevole sulla Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”);

- approvato il rinnovo della autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie principalmente finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie al servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. In particolare, l’acquisto è stato autorizzato per la durata di 18 mesi, anche in più tranche, fino a massime n. 1.000.000 azioni ordinarie Juventus, corrispondenti allo 0,24% circa del capitale sociale della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della Società.

Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria

Approvazione dell’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale fino a massimi € 250 milioni (incluso il sovraprezzo)

L’Assemblea ha approvato la proposta di attribuzione di una delega, ex art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di € 250 milioni (comprensivo di sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione ai soci ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, del codice civile.

Approvazione della modifica degli articoli 8, 9, 12, 13, 15 e 22 dello Statuto sociale al fine di recepire alcuni mutamenti normativi introdotti dalla c.d. “Legge Capitali”

L’Assemblea degli Azionisti ha, infine, approvato la proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di recepire alcuni mutamenti normativi introdotti dalla c.d. “Legge Capitali” (D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47) con la quale è stata implementata una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile; in particolare, è stata approvata dall’Assemblea la modifica degli articoli 8, 9, 12, 13, 15 e 22.

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, i ricavi del bilancio: prime le tv, poi le sponsorizzazioni. Allianz da 66,7 milioni
Immagine news 2
Juventus, fatturato a 474,4 milioni di euro ma spese particolarmente impegnativi. Rosso di 66 milioni
Immagine news 3
Juventus, il futuro ha il volto di Elimoghale: il sogno della rinascita parte dai giovani, non dai milioni
Immagine news 4
Juve, via libera all'aumento di capitale: il CdA potrà decidere quando attivarlo. Ecco come funziona

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
19:15 Serie A
Napoli, Allegri: "C'è solo da fare, non da dire. Domani non è l'ultima spiaggia"
Immagine news 2
19:11 Serie A
Lens, Aguilar prima del Como: "Gioca benissimo. Fabregas la classe fatta a persona"
Immagine news 3
19:07 Serie A
L'Inter perde certezze, Bergomi: "Non ha sostituito De Vrij e Acerbi, Stones diverso"
Immagine news 4
19:03 Serie ATMW
TMWJuventus, i ricavi del bilancio: prime le tv, poi le sponsorizzazioni. Allianz da 66,7 milioni
Immagine news 5
18:57 Serie A
Elezioni FIGC, Malagò ha depositato la sua candidatura: ci sono le firme di 11 club di Serie A
Immagine news 6
18:48 Serie A
Lens, mister Cahuzac: "Fabregas per me fonte d'ispirazione. Como? Non faccio calcoli"
Immagine news 7
18:47 Serie ATMW
TMWJuventus, fatturato a 474,4 milioni di euro ma spese particolarmente impegnativi. Rosso di 66 milioni
Immagine news 8
18:44 Serie ATMW
TMWNapoli in campo al Do Dragao: Milinkovic-Savic, De Bruyne e Hojlund in gruppo
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Tempo, giovani, progetti: Carnevali è stato perfetto. Ma ora è alla Juve, che non è mai stata così debole
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, via libera all'aumento di capitale: il CdA potrà decidere quando attivarlo. Ecco come funziona
Immagine top news n.1 Napoli, Allegri: "Siamo in 13, ma non è una giustificazione. Mercato? Pensarci serve a poco"
Immagine top news n.2 Insulti sessisti a Ferrieri Caputi, la Procura federale apre fascicolo d'indagine
Immagine top news n.3 Il piccolo azionista con la lanterna e l'appello per Del Piero: Juve, gli interventi più improbabili
Immagine top news n.4 Assemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Per ricostruire ci vuole tempo, non chiacchiere"
Immagine top news n.5 Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine top news n.6 Meglio di Karl, di Inacio, di Camarda. Simone Lontani è il 2008 che segna di più in Europa
Immagine top news n.7 Open VAR è sparito, ma gli audio servono: cosa si sono detti Ferrieri Caputi e Cosso?
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe tra Sarri e Giuntoli? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri: "C'è solo da fare, non da dire. Domani non è l'ultima spiaggia"
Immagine box news Serie A Lens, Aguilar prima del Como: "Gioca benissimo. Fabregas la classe fatta a persona"
Immagine box news Serie A L'Inter perde certezze, Bergomi: "Non ha sostituito De Vrij e Acerbi, Stones diverso"
Immagine box news Serie A Juventus, i ricavi del bilancio: prime le tv, poi le sponsorizzazioni. Allianz da 66,7 milioni
Immagine box news Serie A Elezioni FIGC, Malagò ha depositato la sua candidatura: ci sono le firme di 11 club di Serie A
Immagine box news Serie A Lens, mister Cahuzac: "Fabregas per me fonte d'ispirazione. Como? Non faccio calcoli"
Serie B
Immagine box news Serie B Empoli, problemi fisici per Cauz e Monaco: da valutare i tempi di recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Enrici: "Felice del mio ruolo di senatore. Col Benevento sarà battaglia"
Immagine box news Serie B Benevento, lesione al tendine del bicipite femorale per Pierozzi: operazione in Finlandia, stop di 5 mesi
Immagine box news Serie B Serie B, il Giudice Sportivo: squalifica di una giornata per Cicconi e Giunti
Immagine box news Serie B Vicenza, c'è il rinnovo per il portiere Vescovi: ha firmato fino al 2029
Immagine box news Serie B Cesena, Shpendi da record in Italia: ha fatto meglio anche di Varela del Monza
Serie C
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Immagine box news Serie C Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio