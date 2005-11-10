Approvato aumento di capitale da 250 milioni, il comunicato della Juve dopo l’assemblea degli azionisti

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DELIBERE CONSILIARI

• Approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026

• Confermata la nomina quali amministratori di Giovanni Carnevali e Marina Storti - già precedentemente

cooptati - e, dal successivo Consiglio, di Giovanni Carnevali quale Amministratore Delegato

• Approvata l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale fino a

massimi € 250 milioni

• Approvati tutti gli altri punti all’ordine del giorno (Piano di performance shares, Relazione sulla remunerazione,

autorizzazione al buy-back e modifiche statutarie)

Torino, 3 novembre 2026 – L’Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) riunitasi oggi, a Torino, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha approvato tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dell’Amministratore Delegato.

Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

Approvazione del bilancio d’esercizio 2025/2026

L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2026, che si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a circa € 67,2 milioni, nonché la copertura integrale, mediante utilizzo parziale della Riserva da sovraprezzo azioni, della perdita dell’esercizio e delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio al 30 giugno 2025.

Nel contesto dell’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2026, che evidenzia una perdita consolidata di € 66,0 milioni (€ 58,1 milioni al 30 giugno 2025).

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2026, a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita in Torino, Via Druento, 175, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Bilanci e Prospetti), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it).

Conferma della nomina quali amministratori di Giovanni Carnevali e Marina Storti. Giovanni Carnevali confermato Amministratore Delegato

L’Assemblea ha confermato la nomina quali consiglieri di Giovanni Carnevali (cooptato in seno al Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2026 in sostituzione di Damien Comolli) e di Marina Storti (cooptata in seno al Consiglio di Amministrazione in data 25 agosto 2026 in sostituzione di Kerstin Andrea Lutz), che, al pari degli altri consiglieri, resteranno in carica sino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2028.

I curricula di Giovanni Carnevali e di Marina Storti sono disponibili sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Organi Amministrazione Controllo).

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, alla data odierna, Giovanni Carnevali e Marina Storti non risultano titolari di azioni Juventus. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato la nomina di Giovanni Carnevali quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato e accertato l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente in capo ai confermati amministratori Giovanni Carnevali e Marina Storti nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance in capo a Marina Storti.

Approvazione del “Piano di Performance Shares 2026/2027-2030/2031”, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’Assemblea ha:

- approvato, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), il piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2026/2027-2030/2031”, riservato a soggetti da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione tra (i) gli Amministratori con deleghe e i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (ii) gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici del Gruppo;

- approvato la Sezione I e si è espressa in senso favorevole sulla Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”);

- approvato il rinnovo della autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie principalmente finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie al servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. In particolare, l’acquisto è stato autorizzato per la durata di 18 mesi, anche in più tranche, fino a massime n. 1.000.000 azioni ordinarie Juventus, corrispondenti allo 0,24% circa del capitale sociale della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della Società.

Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria

Approvazione dell’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale fino a massimi € 250 milioni (incluso il sovraprezzo)

L’Assemblea ha approvato la proposta di attribuzione di una delega, ex art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di € 250 milioni (comprensivo di sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione ai soci ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, del codice civile.

Approvazione della modifica degli articoli 8, 9, 12, 13, 15 e 22 dello Statuto sociale al fine di recepire alcuni mutamenti normativi introdotti dalla c.d. “Legge Capitali”

L’Assemblea degli Azionisti ha, infine, approvato la proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di recepire alcuni mutamenti normativi introdotti dalla c.d. “Legge Capitali” (D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47) con la quale è stata implementata una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile; in particolare, è stata approvata dall’Assemblea la modifica degli articoli 8, 9, 12, 13, 15 e 22.