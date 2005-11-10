Serbia, i convocati di novembre: ecco i due fratelli Stankovic con Vlahovic. Quanti italiani
Yvonne Alessandro
È stato reso noto l'elenco completo dei calciatori presenti nella lista dei 27 giocatori convocati della Nazionale serba - guidata dal CT Veljko Paunovic - per le sfide di UEFA Nations League contro Germania (13 novembre) e Grecia (16 novembre).
Tra gli "italiani" più attesi ecco chiamati in ritiro per il doppio impegno ravvicinato Milinkovic-Savic (Napoli) insieme al figlio d'arte Filip Stankovic (Venezia) e suo fratello Aleksandar (Inter), da segnalare anche il difensore del Milan Pavlovic in compagnia dell'ex Fiorentina Milenkovic e Terzic in forza al Frosinone. Chiamato anche l'ex Juventus Filip Kostic con Samardzic (Atalanta), immancabile in attacco Dusan Vlahovic, ex Juventus oggi al Besiktas, infine l'ex Milan Jovic (attualmente all'AEK Atene).
L'elenco completo dei convocati
Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Dragan Rosic.
Difensori: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Srdjan Babic, Stefan Gudelj, Nikola Simic, Kosta Nedeljkovic, Aleksa Terzic, Petar Sukacev.
Centrocampisti: Aleksandar Stankovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Stefan Dzodic, Vanja Dragojevic, Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Vladimir Lucic, Lazar Samardzic, Vasilije Kostov, Dusan Tadic.
Attaccanti: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Mihajlo Cvetkovic.