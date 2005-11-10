Parma, fascite plantare per Dominik Drobnic: il difensore salta il Bologna

Brutte notizie per il Parma in vista della sfida con il Bologna. Il difensore sloveno Dominik Drobnic ha accusato una fascite plantare al piede sinistro e non sarà a disposizione per la prossima gara di campionato.

Il problema nato contro l’Atalanta

Il problema si è manifestato nella gara di lunedì sera a Bergamo, vinta dal Parma per 3-0 sull'Atalanta. Drobnic ha chiesto il cambio durante l’intervallo, perché il fastidio era diventato troppo forte per proseguire.