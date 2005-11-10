Parma, fascite plantare per Dominik Drobnic: il difensore salta il Bologna
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 17:50Serie A
autore Luca Bargellini
03.11.2026 17:50Serie A
Il difensore del Parma Dominik Drobnic ha una fascite plantare al piede sinistro: Gilardino perde un titolare, Ndiaye e Diego Carlos le alternative
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Brutte notizie per il Parma in vista della sfida con il Bologna. Il difensore sloveno Dominik Drobnic ha accusato una fascite plantare al piede sinistro e non sarà a disposizione per la prossima gara di campionato.
Il problema nato contro l’Atalanta
Il problema si è manifestato nella gara di lunedì sera a Bergamo, vinta dal Parma per 3-0 sull'Atalanta. Drobnic ha chiesto il cambio durante l’intervallo, perché il fastidio era diventato troppo forte per proseguire.
Fonte: Edoardo Mammoli
Altre notizie Serie A
Oggi
19:03 Serie ATMW
TMWJuventus, i ricavi del bilancio: prime le tv, poi le sponsorizzazioni. Allianz da 66,7 milioni
18:57 Serie A
Elezioni FIGC, Malagò ha depositato la sua candidatura: ci sono le firme di 11 club di Serie A
18:47 Serie ATMW
TMWJuventus, fatturato a 474,4 milioni di euro ma spese particolarmente impegnativi. Rosso di 66 milioni
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi