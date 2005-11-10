Benevento, lesione al tendine del bicipite femorale per Pierozzi: operazione in Finlandia, stop di 5 mesi
Daniel Uccellieri
Il Benevento Calcio comunica che, nella giornata di ieri, 2 novembre 2026, il calciatore Eduardo Pierozzi si è sottoposto a un consulto medico specialistico presso il Centro Medico Isokinetic di Bologna al fine di approfondire il quadro clinico relativo all'infortunio riportato alla coscia destra nel corso della gara Arezzo-Benevento del 24 ottobre p.v..
In occasione dell'infortunio, le prime indagini avevano evidenziato il sospetto di una distrazione di secondo grado del bicipite femorale, associata a un ampio versamento. Successivamente, in data 26 ottobre, il calciatore era stato sottoposto a risonanza magnetica alla coscia destra, dalla quale era emersa una lesione del tendine del bicipite femorale.
Al termine della valutazione specialistica di ieri, 2 novembre, in accordo con lo staff medico della società giallorossa, è stato consigliato di procedere con un trattamento chirurgico.
L'intervento verrà effettuato il prossimo 5 novembre in Finlandia dal professor Lasse Lempainen.
I tempi di recupero previsti sono di circa cinque mesi.