La preoccupante involuzione di Sarri

“Sarri ha bisogno di troppo tempo e i suoi schemi sono superati. Giuntoli non so cosa possa fare. L’Atalanta ha perso tutto quello che aveva: vedo una situazione molto difficile da risolvere”.

A Maracanà, oggi su TMWRadio, è emerso il tema Sarri e il momento difficile che stanno attraversando il tecnico e l’Atalanta. Il professor Pino Capua ha sollevato dubbi sui principi di gioco e sul tempo di cui necessita l’allenatore toscano per esprimere il proprio calcio.

Analizzando l'avvio della Dea in questo campionato, non si va molto lontano dal pensiero del professore. I numeri dell'Atalanta sono impietosi: tre vittorie, due pareggi, cinque sconfitte, 16 gol fatti e ben 20 subiti. Pensate che, nello stesso periodo della scorsa stagione, il tanto criticato Juric, alla guida della Dea, aveva perso una sola partita, subendo appena otto reti.

Ma quello che balza agli occhi, in queste prime dieci partite, è l'assenza totale dei principi di gioco di Sarri. In più di tre mesi non si è ancora visto nulla sotto il profilo del gioco e la squadra appare sempre più ibrida, senza una vera identità.

Un altro aspetto abbastanza evidente è la mancanza di divertimento: il gruppo, così come il tecnico, trasmette tristezza. L'esatto opposto di quello che aveva costruito l'Atalanta negli anni precedenti.

Non regge neanche la storia secondo cui mancherebbero giocatori adatti a Sarri. Questo ritornello lo abbiamo sentito spesso, dal Chelsea alla Lazio, passando per la Juventus, con l'aggiunta della storia della squadra inallenabile.

Aggiungiamo che l'attuale Atalanta dispone di una rosa di qualità e competitiva, ma i giocatori sembrano incatenati da schemi difficili da comprendere. Manca quella libertà di cui ha parlato oggi Noslin, ex giocatore di Sarri, riferendosi alla Lazio di Gattuso.

Certo, ci sono gli infortuni, che hanno condizionato anche altre squadre, ma, se analizziamo le formazioni schierate da Sarri fino a oggi, è evidente che si poteva e si doveva ottenere di più.

Mettendo da parte i soliti alibi, è giusto riconoscere che la realtà oggi è un'altra. L'attuale Atalanta e la Lazio di Gattuso che vola, con molti giocatori che erano stati bollati come non idonei per il tecnico toscano, mettono in evidenza la preoccupante involuzione di Sarri. Quel calcio fatto di palleggio orizzontale e lento non è più attuale.

Non si può rimanere aggrappati al passato: è necessario rinnovarsi e trovare nuove soluzioni. Il Sarrismo, ammesso che sia esistito veramente, è svanito. Ora è tempo di cambiare. Non esiste il calcio di nessuno: esiste il calcio.