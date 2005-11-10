Lecce, stamani allenamento: tre giocatori hanno svolto un lavoro personalizzato

Il Lecce si è allenato stamani in vista della partita casalinga di sabato prossimo contro il Torino, valevole per l'11^ giornata di Serie A e che sarà l'ultimo impegno dei salentini prima di fermarsi per la sosta delle nazionali di due settimane.

Personalizzato per tre, ai box Monteiro

A fornire un aggiornamento sull'allenamento di oggi agli ordini Di Di Francesco è lo stesso club salentino: "Giallorossi al lavoro questa mattina a Martignano in vista del match di sabato con il Torino. L’allenamento odierno ha visto la squadra impegnata in attivazione, lavoro metabolico e partite a tema. Assente Ilić, a riposo Pierotti, allenamento personalizzato per Berisha, Coulibaly e Geubbels, terapie per Monteiro. La preparazione alla gara con i granata proseguirà domani pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano".