Avellino, Enrici: "Felice del mio ruolo di senatore. Col Benevento sarà battaglia"

Un Avellino che ritrova il successo e la porta inviolata, e un difensore che oggi si definisce “senatore del gruppo”. Patrick Enrici, ospite di Prima Tivvù, ha commentato la vittoria sul Pisa e guardato al derby con il Benevento, passando per il rinnovo, il gol annullato a Chiavari e i complimenti ricevuti.

La vittoria con il Pisa e la fase difensiva

Il difensore ha spiegato il valore dei tre punti: “Era importante ritrovare la vittoria, venivamo comunque da 3 partite senza vincere, soprattutto la gara interna con il Padova ci aveva lasciato l’amaro in bocca”. Sul rendimento della retroguardia, Enrici ha allargato il discorso a tutta la squadra: “la fase difensiva parte però dagli attaccanti, dal loro pressing, ma lavoriamo sempre tanto perché c’è sempre molto da migliorare”. Il Partenio resta una risorsa, ma in trasferta c’è margine: “Indubbiamente lo stadio ci aiuta molto, i tifosi ci danno una spinta in più. Ma prima ho detto che dobbiamo migliorare, in particolare in trasferta, magari con l’atteggiamento, la determinazione, essere meno impacciati”.

Il rinnovo e il ruolo da senatore

Sul contratto rinnovato qualche mese fa, Enrici non nasconde il peso della responsabilità: “Assolutamente mi responsabilizza, ora sono anche un senatore del gruppo. Da quando sono arrivato mi sono sentito responsabile di un qualcosa di importante, qui ad Avellino il calcio è una cosa determinante, forse la cosa principale tra città e provincia e sappiamo il peso di questa maglia”. Il difensore ha poi parlato del suo contributo in avanti: “Da braccetto il mister ci chiede anche di staccarsi spesso, cerco di dare il mio contributo e possiamo creare qualche occasione in più. Spero di fare qualche gol importante come l’anno scorso”. Sui complimenti di Nesta ha risposto: “Ricevere complimenti da una leggenda del calcio come lui è un onore”.

Russo, Izzo e il gol annullato a Chiavari

Parole di stima per Russo: “Abbiamo notato tutti che in questi anni è cresciuto tanto. Quest’anno è esploso, e ha un potenziale importante. Se riesce ad avere questa continuità possiamo davvero sognare. Da difensore non vorrei mai incontrarlo la domenica, è un giocatore veloce, completo, forte fisicamente”. Elogio anche per Armando Izzo, punto di riferimento del reparto: “aiuta me, Venturi, aiuta tutti. In allenamento prendi sempre qualcosa da lui, puoi prendere sempre tanto per migliorare”. Resta invece il rammarico per la rete cancellata a Chiavari: “sì magari Favilli è in fuorigioco ma non incide nell’azione del gol di Di Maggio. Non ce lo spieghiamo”. E ancora: “potevamo anche vincere”.

Verso il derby con il Benevento

Il prossimo impegno è la sfida con il Benevento, che Enrici conosce bene: “Sarà una gara sempre sentita, so bene cosa vuol dire questa partita avendola vissuta l’anno della Serie C. Sarà una battaglia, dispiace non avere i nostri tifosi, ma magari sarà uno stimolo in più per portare i tre punti a casa e regalargli i tre punti”. Sul percorso dell’Avellino, il difensore ha concluso: “Sì siamo più esperti e aggiungerei più consapevole”.