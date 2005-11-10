Bertotto: "Udinese, situazione grave. Ora col Venezia una sfida importante"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Valerio Bertotto. Ed è partito dalla situazione dell'Udinese: "Sicuramente la situazione ha preso una piega particolare, i risultati non stavano venendo, era un po' di tempo che l'Udinese non riusciva più a vincere. La classifica ne ha risentito. Lo sappiamo come funziona in certe circostanze, è prassi quella di cambiare il tecnico. La situazione è grave, l'Udinese è relegata in fondo, viene da una brutta batosta con la Roma, ora c'è stato un cambio e speriamo che la situazione si inverta. Con il Venezia sarà una sfida importante".

Poi sulla Roma impegnata in Champions contro il Manchester United: "Ritengo che la Roma abbia costruito una squadra funzionale alle idee del tecnico con giocatori funzionali al suo gioco. La Roma gioca con tanta qualità, un gioco moderno e internazionale. E le dà l'opportunità di esprimere tutte le potenzialità dei giocatori".