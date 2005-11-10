Un rinnovo ufficiale in Serie A, Juventus in rosso di 66 milioni: le top news delle 18

Sono ore movimentate in casa Juventus, dove si è tenuta nel corso della giornata di oggi l'Assemblea degli Azionisti bianconeri. Il bilancio d'esercizio per la stagione 2025/26 ha evidenziato un rosso di 66 milioni di euro, dopo il -58 di quello precedente. Da segnalare però anche una riduzione dei costi di 42 milioni, a pesare è stato soprattutto il calo sui proventi derivanti dalle cessioni dei calciatori, passati in un anno da 110 a 58 milioni. C'è in ponte un nuovo aumento di capitale dal valore di 250 milioni di euro.

Le parole di Carnevali dall'Assemblea

Nel corso dell'assemblea ha preso la parola anche Giovanni Carnevali, che è stato confermato quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus: "Non critico i miei predecessori, capita di sbagliare. Sono stato contattato dall’Azionista, darò il massimo per questa società. Se no stavo dove sono stato per 13 anni, al Sassuolo Calcio. Credo che oggi essere qua è motivo di orgoglio, so che devo lavorare e non sarà facile. Non illudiamoci di vincere domani. Lavoreremo per farlo, non sarà facile. Per costruire ci vuole tempo e non chiacchiere".

La Juventus cambia in lista UEFA

A proposito di Juve, c'è stato un cambio in lista UEFA, dove è entrato l'attaccante Jeff Ekhator al posto dell'infortunato di lungo corso Manuel Locatelli.

Allegri parla alla vigilia del Porto

Non solo i bianconeri, però. C'è anche il Napoli che non sta passando un buon momento. Il tecnico Max Allegri ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro il Porto: "La partita di domani è difficile perché il Porto viene da 10 vittorie in campionato e pure in Champions hanno fatto delle buone partite. Per quanto riguarda noi, parlare serve a poco, c'è da fare una bella prestazione. In Champions League abbiamo il destino tra le nostre mani perché con 10 punti riusciremmo ad andare minimo ai playoff. Ma poi c'è da sistemare il campionato, che è la cosa più importante".

Ufficiale: Lipani rinnova col Sassuolo

C'è poi anche la notizia del rinnovo di Lipani con il Sassuolo fino al 2031. Ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Luca Lipani fino al 30 giugno 2031. La società augura a Luca un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde".