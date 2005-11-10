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Napoli, Allegri: "Hojlund è sfebbrato, De Bruyne lo valuteremo dopo l'allenamento"

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:23Serie A
03.11.2026 18:23Serie A
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L'allenatore degli azzurri non cerca alibi: "Gli infortuni non tolgono pressione, quella di domani è una partita importante".
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La domanda che ogni giornalista voleva rivolgere a Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Napoli riguarda gli infortunati. Il tecnico degli azzurri ha aggiornato così sulle condizioni di Hojlund e De Bruyne: "Rasmus è sfebbrato, per quanto riguarda Kevin oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani".

Avere tutti questi infortuni toglie un po' di pressione?
"Non toglie nessuna pressione perché è una partita importante, di Champions, contro una squadra forte. In questo momento non c'è da parlare e spiegare, c'è solo da fare, da lavorare, recuperare i calciatori infortunati e girare questo periodo negativo in un periodo positivo".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

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