Torino-Cagliari 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari, Tameze, Maripan, Ismajli, Pedersen (80' Aboukhlal), Asllani (77' Ngonge), Gineitis (80' Ilkhan). Lazaro (68' Nkounkou), Vlasic, Adams (68' Zapata), Simeone. All: Baroni
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli (72' Cavuoti), Prati (84' Obert), Idrissi; Gaetano (68' Esposito), Kilicsoy (72' Borrelli). All: Pisacane
Arbitro: Doveri
Marcatori: 28' Vlasic (T), 45' Prati (C), 66' Kilicsoy (C)
Ammoniti: Vlasic (T), Nkounkou (T), Aboukhlal (T)
