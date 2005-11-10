Aquilani e la crisi del Sassuolo: "Dobbiamo cambiare l'inerzia del momento che stiamo vivendo"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:27Serie A
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02.11.2026 18:27Serie A
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Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Il calcio ci dà l'opportunità di migliorare, noi dobbiamo cambiare l'inerzia del momento che stiamo vivendo. Dobbiamo guardare agli errori fatti e mettere dentro qualcosa in più. Perché se i risultati non arrivano qualcosa in più la dobbiamo fare".
Sul momento difficile delle due squadre
"Guardiamo in casa nostra, la Fiorentina è una squadra importante con giocatori di alto livello. Non sarà facile ma è la Serie A e dobbiamo affrontarle tutte col piglio di voler migliorare".
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