Il Sassuolo arriva da un 2-6, Aquilani: "Dobbiamo renderci conto che qualcosa ci manca"

Il Sassuolo prova a voltare pagina dopo la pesante sconfitta interna subita per mano della Lazio. Il tecnico neroverde, Alberto Aquilani, nel corso della conferenza stampa in vista della Fiorentina non ha cercato scusanti, ammettendo che qualcosa che non va ci sia.

Sui problemi evidenziati dalla sua squadra, l'allenatore ha infatti spiegato: "L'aspetto che ci sta un po' mancando è quello delle distanze, all'inizio eravamo più uniti nel difenderci con distanze più corte. Mi aspetto di vedere questo domani. La stessa contro Milan, Juve e quelle squadre lì, individualmente mi aspetto qualche errore in meno perché sono giocatori forti, ma l'entusiasmo lo dobbiamo sempre avere. Bisogna tener duro".

Poi ha aggiunto: "È un campionato lungo, una maratona, i cavalli si vedono alla fine, però bisogna rendersi conto che ci manca qualcosa e che bisogna trovarlo, la Serie A non ti aspetta e poi si accumulano le cose negative. Bilancio? Siamo partiti molto bene, ci mancano 2-3 punti, che sono quelli che ci potevano far stare un po' più tranquilli se guardiamo la classifica. Bisogna prendere atto della situazione, del calendario, questo è un mestiere nel quale non puoi nascondere, devi affrontare la realtà. Nel calcio c'è sempre un'occasione per mettere a posto le cose".