Sassuolo, Aquilani: "Situazione delicata, adesso il mare è un po' mosso e dobbiamo fare di più"

Atmosfera delle grandi occasioni al Mapei Stadium per l'11ª giornata di Serie A. Tra pochissimo scenderanno in campo Sassuolo e Fiorentina per una sfida dal grande valore, con i padroni di casa chiamati a dare una risposta importante sul terreno di gioco. Ai microfoni di DAZN si è presentato l'allenatore neroverde Alberto Aquilani per raccontare le sue emozioni di fronte al suo passato e spiegare come la squadra ha preparato questo appuntamento.

C'è molta curiosità da parte soprattutto dei tifosi di vedere la sfida con la Fiorentina questa sera. C'è curiosità anche da parte vostra, visto che la partita ufficiale cambierà lo scenario?

"Ho giocato tre anni importanti e ho potuto coltivare questo lavoro dove sono stato introdotto. Diciamo che mi hanno aiutato a iniziare questo nuovo percorso e l'abbiamo fatto in una maniera incredibile, dove c'era un aspetto tecnico-tattico, ma anche un aspetto emozionale, familiare e di appartenenza che è stato veramente bello; quindi sono molto legato a questo club e a questa città. Siamo arrivati carichi a questa partita. Stiamo cercando di portare in campo quello che cerchiamo di trasmettere sin dal primo giorno. Piano piano stiamo entrando nel meccanismo, stiamo capendo come si vuole giocare e stasera cercheremo di fare la miglior prestazione possibile".

Passata quasi una settimana dalla sconfitta qui contro la Lazio. Le chiedo nello specifico su cosa ha lavorato di più con la sua squadra?

"Quando perdi in quel modo e quando la partita si indirizza in quel modo, devi mettere a posto la testa, sicuramente. Poi ci sono degli aspetti tecnico-tattici e individuali che possiamo migliorare. Ci troviamo in una situazione delicata: nonostante abbiamo fatto un buon inizio, adesso il mare è un po' più mosso e, quando il mare è mosso, bisogna trovare le accortezze con la testa e con equilibrio. Siamo una buona squadra, ma dobbiamo iniziare a mettere qualcosina in più perché la Serie A te lo richiede".