Arbeloa al Real interessa anche a Nico Paz: "Conosco bene chi abbiamo in giro per il mondo"

Nella giornata di ieri è stato annunciato Alvaro Arbeloa come nuovo allenatore del Real Madrid, al posto di Xabi Alonso. Chi in Italia starà seguendo con un certo interesse l'evolvere della vicenda sarà, fra gli altri, il fantasista del Como, Nico Paz. Era nota infatti l'attenzione che Xabi Alonso aveva per il suo talento, ma il cambiamento in panchina che ripercussioni avrà per l'argentino?

Innanzitutto bisognerà vedere cosa farà il Real Madrid in estate, visto che Arbeloa potrebbe essere anche solamente una soluzione ad interim. Posto questo, i due - Nico Paz e Arbeloa - hanno lavorato assieme nel settore giovanile merengue.

E nella conferenza stampa di presentazione il tecnico, pur senza nominare alcun giocatore in particolare, ha lanciato un messaggio chiaro sia ai giovani attualmente in forza ai blancos, che a quelli che sono in prestito in altre squadre, come appunto Nico Paz. Queste sono state le parole di Arbeloa: "Per me (quello del Real Madrid) è il miglior vivaio del mondo. Ci sono giocatori de La Fabrica in tutto il mondo. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di quei giovani che ci hanno aiutato ad arrivare fin qui. Sanno che l'allenatore della prima squadra li conosce meglio di chiunque altro. Conto su di loro".

Ricordiamo che il Real Madrid detiene su di lui il diritto di recompra e l'intenzione sembra essere quella di riprenderlo per la cifra di nove milioni di euro, nel corso della prossima estate.